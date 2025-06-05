أخبار مصر: إقالة مسئول بوزارة الصناعة على الهواء، ترامب ينتقم من دول عربية بسبب مصري، ارتفاع الذهب، تحذير من طقس يوم عرفة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)

أقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أحد المسؤولين الكبار في وزارة الصناعة على الهواء أثناء لقاء تليفزيوني.

بينهم 4 دول عربية، ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى أمريكا بعد الهجوم الذي نفذه مصري

أفادت قناة "سي بي إس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أمس قرارًا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.

ارتفاع في القاهرة وجحيم في الصعيد، درجات الحرارة يوم عرفة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم بالتزامن مع وقفة عرفات، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة - أسوان

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة اليوم الخميس وقفة عرفة الموافق 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

"بيت الزكاة والصدقات" يقدم 4000 وجبة إفطار للصائمين يوم عرفة بالجامع الأزهر

يُطلق «بيت الزكاة والصدقات»، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، وذلك للعام الثالث على التوالي، ويقدم فيها هذا العام 4000 وجبة إفطار صائم على مرتادي الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين والمصريين المغتربين المستحقين، وكذلك عابري السبيل المحيطين بالجامع الأزهر، وتقدم هذه الوجبات اليوم الخميس يوم عرفة، الموافق التاسع من ذي الحجة 1446هـ.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إسبانيا ضد فرنسا ونهائي كأس مصر

تشهد مباريات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.

اتغير بعد إزالة الوشم، أحمد سعد يتعلم تجويد القرآن داخل المسجد النبوي (فيديو)

وثق المطرب أحمد سعد لجمهوره لحظة تعلمه تجويد القرآن الكريم داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، وذلك خلال زيارته إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

لأول مرة، التضامن تنظم إفطارا جماعيا لـ 70 ألف مستفيد من 25 محافظة في يوم عرفة

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، اليوم الخميس يوم عرفة، إفطار جماعي بمشاركة نحو 70 ألف مستفيد من 25 محافظة، وذلك بهدف رسم البهجة على وجوه المشاركين وإدخال السعادة لقلوب المصريين بشكل عام.

وصمة عار أخلاقية، موجة غضب بمجلس الأمن بعد فيتو أمريكي ضد مشروع قرار لوقف النار بغزة

أثارت الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء، غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة دخول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر، مبرّرة خطوتها بأن النصّ يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية لحلّ النزاع.

اليوم، فرنسا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

يواجه منتخب إسبانيا اليوم الخميس، نظيره الفرنسي، في ألمانيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

أسعار الذهب اليوم الخميس 5 - 6 - 2025، آخر تحديث بعد الصعود المفاجئ

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025، في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

قاض أمريكي يوقف ترحيل أسرة المصري منفذ هجوم كولورادو

منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأمريكية، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة مؤقتة من ترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكابه هجومًا بعبوات حارقة في بولدر بالولاية.

محامي أرملة شيكا يعلن صدور قرار وصاية على صغارها ويتخذ إجراءات ضد المشهرين بها

أصدرت النيابة العامة قرار وصاية هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق على صغارها من زوجها المتوفى.

الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع سيموني إنزاجي (فيديو)

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان السابق، ليتولى القيادة الفنية للهلال السعودي.

لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)

احتفل المطرب الشاب محمد شاهين بزفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ترامب يأمر بفتح تحقيق في شبهة "التآمر" للتستر على الحالة العقلية لبايدن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية يأمر فيها المستشار القانوني للبيت الأبيض والمدعي العام بفتح تحقيق في احتمال وجود مؤامرة تتعلق باستخدام الرئيس السابق جو بايدن لجهاز توقيع تلقائي (أوتوبن) لتوقيع الأوامر التنفيذية، بهدف إخفاء تدهور حالته الذهنية.

بعد إطلاقها رسميا، خطوات تفعيل خدمات الجيل الخامس على الهواتف

أطلقت شركات الاتصالات، أمس الأربعاء، خدمات الجيل الخامس وذلك عقب حفل الإطلاق الرسمي الذي شهده د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما تقدمه الشركات لمشتركيها من خدمات الجيل الخامس.

الزمالك يبحث اليوم عن اللقب الأول بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز المنتشي إفريقيا

يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز للقائهما المنتظر والمرتقب اليوم الخميس في نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

كشفا عن وجههما الحقيقي، رقص مثير للأمير هاري وميجان ماركل يثير ضجة في بريطانيا (فيديو)

في مقطع فيديو مثير، ظهر الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وهما يرقصان أمام الكاميرا في غرفة مستشفى.

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