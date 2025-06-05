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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الخميس 5 - 6 - 2025، آخر تحديث بعد الصعود المفاجئ

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الخميس 5 يونيو 2025، في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

وسادت الكثير من التوقعات أن يرتفع سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية مسجلًا 4000 دولار تقريبًا مما يدعم السعر المحلي في الأسواق.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5394 جنيهًا “بيع”، 5365 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4720 جنيه “بيع”، 4695 جنيها “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4045 جنيهًا “بيع”، 4024 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي  37760 جنيه “بيع”، 37560 جنيه “شراء.

 

توقعات بوصول الذهب إلى 4000 دولار 

وتوقع فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالمية في بنك أوف أمريكا، تجاوز السعر العالمى للذهب الـ 4000 دولار للأونصة ربما في النصف الثاني من العام أو في عام 2026.

بينما توقع سيتى بنك أحد أكبر المصارف العالمية، أن يتداول الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 3100 و3500 دولار للأونصة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وأن حيازات الأسر من الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 50 عامًا.

 

وكشف "سيتي بنك"، أنه من المتوقع محافظة أسعار الذهب على استقرارها عند مستوياتها الحالية خلال النصف الثاني من 2025، واعتبر أن احتمالية تعافي النمو الاقتصادي وتراجع المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية قد يشكلان عامل ضغط على أسعار الذهب على المدى الطويل.

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