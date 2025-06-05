قاض أمريكي يوقف ترحيل أسرة المصري منفذ هجوم كولورادو

منع قاض اتحادي في ولاية كولورادو الأمريكية، الأربعاء، إدارة الرئيس دونالد ترامب بصورة مؤقتة من ترحيل أسرة مصري يشتبه في ارتكابه هجومًا بعبوات حارقة في بولدر بالولاية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية جوردون جالاجر إن ترحيل الأسرة المؤلفة من زوجته وأبنائه الخمسة دون إجراءات قانونية مناسبة قد يتسبب في "ضرر لا يمكن إصلاحه".

وفق وثائق المحكمة، رفع محامون يمثلون أسرة المواطن المصري المتهم بإلقاء قنابل حارقة في مسيرة مؤيدة لإسرائيل في كولورادو يوم الأحد الماضي دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية الأربعاء تطالب بالإفراج عن أفراد الأسرة ومنع ترحيلهم.

وقالت الدعوى، المرفوعة أمام محكمة اتحادية في كولورادو، إن هيام الجمل زوجة المشتبه به "صُدمت عندما علمت أن زوجها (محمد صبري سليمان) قبض عليه لارتكابه عملًا عنيفًا ضد تجمع سلمي لأفراد يسعون للتذكير بالأسرى الإسرائيليين". وطالبت الدعوى بالإفراج عن أفراد الأسرة بينما يسعون للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة.

وأضافت الدعوى "من المؤكد أنه من غير القانوني معاقبة الأفراد على جرائم أقاربهم. هذه الأساليب مثل العقاب الجماعي أو استهداف الأسر تنتهك أسس نظام العدالة الديمقراطية".

وفي حين قال البيت الأبيض إن الأسرة سيتم ترحيلها من خلال عملية سريعة تُعرف باسم الإبعاد السريع، ذكرت الدعوى القضائية أن الأسرة لن تخضع لهذه العملية لأنها أقامت في الولايات المتحدة لأكثر من عامين.

وكان محمد صبري سليمان المصري البالغ من العمر 45 عامًا قد هاجم مظاهرات داعمة لإسرائيل في مدينة كولورادو، حيث ألقى على المشاركين زجاجات حارقة فأصاب ستة منهم نقلوا جميعًا إلى المستشفى بينهم حالات حرجة.

وكشفت المعلومات حول المتهم أنه درس في مصر وسافر للعمل كمحاسب في إحدى الدول العربية وحصلت ابنته على مجموع كبير لم يؤهلها إلى الالتحاق بكلية الطب فاضطر للهجرة إلى أمريكا لمحاولة إلحاق ابنته بالكلية التي تحبها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن المتهم المصري ووفقا لما ورد على صفحة خاصة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يؤيد "جماعة الإخوان" وسبق وأن روج لصور وشعارات الجماعة على صفحته منها علامة "رابعة" التي أطلقتها الجماعة في إشارة لاعتصامهم في "ميدان رابعة" بالقاهرة عام 2013 والذي فضته قوات الأمن المصرية، كما نشر صورًا للرئيس الإخواني المعزول والراحل محمد مرسي.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن المتهم كان يقيم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة بعد انتهاء تصريح عمل صادر له عن دائرة خدمات المواطنة والهجرة في 28 مارس الماضي فيما أكدت المعلومات أنه وصل إلى الولايات المتحدة في أغسطس 2022 بموجب فيزا بي 2.

وحصل في المطار بموجب هذه الفيزا على تأشيرة في البقاء في أمريكا لمدة ستة أشهر، انتهت في فبراير 2023، مضيفة أنه قدم بعدها طلب لجوء في أمريكا ولم يبت في طلبه حتى الآن.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" أنه يحقق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا مستهدفا، موضحا أن المتهم أظهر أثناء الهجوم شعارات داعمة لفلسطين، حيث كان يصرخ "حرروا فلسطين" و"أنهوا الصهاينة"، بينما كان يهاجم المتظاهرين بحاويتين تحتويان على سوائل قابلة للاشتعال.

ويواجه سليمان وفق ما أعلنه مكتب المدعي العام في كولورادو، 16 تهمة منها القتل من الدرجة الأولى، واستخدام وتهديد آخرين بأجهزة حارقة وقد تصل العقوبات على هذه الجرائم، إلى السجن المؤبد أو مئات السنوات في حال إدانته.

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