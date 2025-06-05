الزمالك يبحث اليوم عن اللقب الأول بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز المنتشي إفريقيا

يستعد فريقا الزمالك وبيراميدز للقائهما المنتظر والمرتقب اليوم الخميس في نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

مباراة الزمالك وبيراميدز

يدخل بيراميدز المباراة منتشيا بتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا كما يأمل في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

فيما يسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج بموسم صفري بعد خسارة الكونفدرالية الأفريقية والدوري المصري وكأس الرابطة المحلية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس الموافق 5 يونيو.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

أشرف بن شرقي الهداف التاريخي لمباراة الزمالك وبيراميدز

يعد أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، الهداف التاريخي لمباريات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات ويأتي خلفه مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي الحالي والأبيض السابق.

واستطاع أشرف بن شرقي تسجيل 4 أهداف في شباك بيراميدز، فيما سجل مصطفى محمد 3 أهداف.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

تأهل الزمالك وبيراميدز إلى نهائي كأس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة اليوم الخميس تعد نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة.

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