الخميس 05 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بينهم 4 دول عربية، ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى أمريكا بعد الهجوم الذي نفذه مصري

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

أفادت قناة "سي بي إس" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مساء أمس قرارًا بحظر دول معينة من دخول الولايات المتحدة.


ويفرض قرار ترامب قيودًا صارمة ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية، وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن.

كما يفرض قيودًا جزئية على دخول مواطني 7 دول وهي: بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

ويأتي الحظر عقب هجوم كولورادو الذي نفذه مواطن مصري دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية عام 2022، لكنه بقي بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

وأسفر الهجوم عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عاما، بينهم حالة حرجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة سي بي اس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار ترامب مواطني 12 دولة ليبيا دخول الولايات المتحدة الصومال هجوم كولورادو مواطن مصري

الأكثر قراءة

بينهم 4 دول عربية، ترامب يحظر دخول مواطني عدة دول إلى أمريكا بعد الهجوم الذي نفذه مصري

دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)

بعد إطلاقها رسميا، خطوات تفعيل خدمات الجيل الخامس على الهواتف

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر يوم عرفة 2025 في القاهرة والمحافظات

لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)

قاض أمريكي يوقف ترحيل أسرة المصري منفذ هجوم كولورادو

شاهد، رد فعل جماهير البرتغال بعد إحراز رونالدو هدفا في مرمى ألمانيا

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في وقفة عرفات غدا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2025.6.4

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025

البرقي يبدأ من 6 آلاف جنيه، تعرف على سعر خروف العيد 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 4-6-2025

المزيد

انفوجراف

13 يوما.. إجازات الموظفين في شهر يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 5 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة يوم عرفة 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر يوم عرفة 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية