مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إسبانيا ضد فرنسا ونهائي كأس مصر

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.



موعد مباراة دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا ضد فرنسا - الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.

موعد مباريات التصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

أستراليا ضد اليابان- الساعة:2.10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

إندونيسيا ضد الصين- الساعة: 4.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

البحرين ضد السعودية- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ان سبورت 1

الإمارات ضد أوزبكستان- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

قطر ضد إيران- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

كوريا الشمالية ضد قيرغيزستان- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي ‘ن سبورت 5

عمان ضد الأردن- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

العراق ضد كوريا الجنوبية- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

الكويت ضد فلسطين- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

موعد نهائي كأس مصر

بيراميدز ضد الزمالك- الساعة: 8.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1.

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