مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها موقعة إسبانيا ضد فرنسا ونهائي كأس مصر
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الخميس 5 يونيو 2025، مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والعالمية.
موعد مباراة دوري الأمم الأوروبية
إسبانيا ضد فرنسا - الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.
موعد مباريات التصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم
أستراليا ضد اليابان- الساعة:2.10 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
إندونيسيا ضد الصين- الساعة: 4.45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
البحرين ضد السعودية- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1
الإمارات ضد أوزبكستان- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
قطر ضد إيران- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
كوريا الشمالية ضد قيرغيزستان- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ‘ن سبورت 5
عمان ضد الأردن- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
العراق ضد كوريا الجنوبية- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
الكويت ضد فلسطين- الساعة: 9.15 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
موعد نهائي كأس مصر
بيراميدز ضد الزمالك- الساعة: 8.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1.
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