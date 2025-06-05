الخميس 05 يونيو 2025
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حوادث

محامي أرملة شيكا يعلن صدور قرار وصاية على صغارها ويتخذ إجراءات ضد المشهرين بها

النيابة تقرر وصاية
النيابة تقرر وصاية أرملة شيكا ابراهيم لصغارها، فيتو

أصدرت النيابة العامة  قرار وصاية هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق على صغارها من زوجها المتوفى.

 

وأكد ذلك محامي هبة التركي أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق الذي قال في بيان رسمي إن موكلته تتعرض لحملة شرسة وأنه سيتخد كافة الإجراءات القانونية إزاء ذلك.

وأضاف بيانه: ظهرت عقب وفاة زوج موكلتنا حملة شرسة ضدها نالت من سمعتها وسمعة اللاعب رحمه الله ووسمها البعض بأمور غير صحيحة وليس لها أي علاقة بالواقع أو الحقيقة بل نصبوا أنفسهم حكمًا عليها وعلى زوجها رحمه الله بل وأغفلوا قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم".

وأضاف:" بناء على تلك الحملة الشرسة التي نالت من سمعة موكلتنا، لزامًا علينا توضيح بعض الأمور:

أولًا: تم تحرير العديد من البلاغات بمباحث الإنترنت ضد صانعي المحتوى الذين قاموا بنشر مقاطع تحمل في طياتها عبارات سب وقذف وتشهير واتهامات لموكلتنا على خلاف الواقع والحقيقة.

ثانيا: تقدمت موكلتنا بطلب للنيابة العامة الولاية على المال  واستصدرت قرار وصاية على صغارها من زوجها المتوفى إلى رحمة مولاه.

ثالثًا: إن تركة المتوفى إلى الرحمة مولاه تقتصر على شقة تقيم فيها موكلتنا وصغارها نصيب أم المتوفى السدس، قيمة تلك ما يقرب من ستمائة وخمسون ألف جنيه قامت موكلتي بعرض مبلغ وقدره مائة وثمانية ألف جنيهًا إلا أنها رفضت، وعلى الرغم من ذلك تم إثبات تركة المتوفى إلى رحمة مولاه بما في مادة الوصاية الصادر بشأنها قرار بتعيين موكلتنا موكلتنا واصية بلا أجر على أموال صغارها. 


رابعا: بشأن ما أثير على لسان البعض من اتهامات لموكلتنا جار اتخاذ التدابير القانونية ضدهم.

وأخيرا: نهيب بصانعي المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والمشهورين بتحري الدقة فيما يتم عرضه، وبعدم ذكر أو الحديث عن موكلتنا دون تحري الدقة وإلا سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وحقوقها.
 

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النيابة العامة إبراهيم شيكا لاعب أرملة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك

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