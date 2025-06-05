اليوم، فرنسا تصطدم بإسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يواجه منتخب إسبانيا اليوم الخميس، نظيره الفرنسي، في ألمانيا، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتستضيف ألمانيا منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2025 في نسختها الحالية.

ويلتقي الفائز أمام البرتغال في المباراة النهائية للبطولة بعد تغلبه على منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف.

تاريخ مواجهات منتخبي إسبانيا وفرنسا

التقى منتخبا إسبانيا وفرنسا في 37 مباراة سابقا، وحقق المنتخب الإسباني الفوز في 17 لقاء، بينما حقق الديوك الفوز في 13 مباراة، وانتهت 7 مواجهات بنتيجة التعادل.

كما سجل منتخب إسبانيا 64 هدفًا، وأحرز المنتخب الفرنسي 39 هدفًا.

صدام بين لامين يامال وكيليان مبابي

يتصدر الصدام المرتقب بين لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا المشهد في مواجهة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.

ويتجدد الصراع بين يامال ومبابي بعد موسم شاق بين الثنائي، بعدما قاد يامال فريقه برشلونة لاقتناص لقبي السوبر الإسباني وكأس الملك من أنياب ريال مدريد بانتصارات عريضة، بجانب حسم لقب الدوري الإسباني بعد منافسة قوية مع الريال بقيادة مبابي.

ونجح النجم الفرنسي في حصد لقب هداف الدوري الإسباني في موسمه الأول مع ريال مدريد عقب انتقاله قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية عقده.

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