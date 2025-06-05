اتغير بعد إزالة الوشم، أحمد سعد يتعلم تجويد القرآن داخل المسجد النبوي (فيديو)

وثق المطرب أحمد سعد لجمهوره لحظة تعلمه تجويد القرآن الكريم داخل أروقة المسجد النبوي الشريف، وذلك خلال زيارته إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج.

وظهر الفنان أحمد سعد في مقطع فيديو وهو يتلو آيات من سورة "الغاشية" بصوته، متقنًا أحكام التجويد، داخل المسجد النبوي الشريف.

وعلق سعد على الفيديو قائلًا: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده، ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن”.

ونشر الفنان المقطع عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وسط تفاعل واسع من جمهوره الذي أشاد بهذا الجانب الروحاني منه.

لقاء مع علماء الدين داخل المسجد النبوي

وكان أحمد سعد وثق لحظات أخرى لرحلته للحج، إذ ظهر في صور نشرها الشيخ أسامة قابيل وهو يجلس وسط عدد من العلماء، من بينهم الدكتور سعد الدين الهلالي، والداعية خالد الجندي، والشيخ قابيل نفسه، داخل رحاب المسجد النبوي.

وعلّق قابيل على الصور التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلًا: الفنان والصديق الغالي أحمد سعد قالي يا شيخ أسامة اكتب على الصورة: (تبت إلى الله فجمعني الحب بأهل الحب في رحاب نبي الحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم).

تلاوة مؤثرة من قلب المدينة المنورة

كما شارك سعد جمهوره عبر خاصية "الستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، مقطع فيديو آخر ظهر فيه وهو يتلو القرآن الكريم بصوته من داخل المسجد النبوي.

وأظهر الفيديو حالة من الخشوع والسكينة التي سيطرت على الفنان خلال التلاوة.

رحلة روحانية توثقها الصور والفيديوهات

وكان سعد حرص على توثيق رحلته إلى الأراضي المقدسة بمزيد من الصور والمقاطع، التي نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شارك جمهوره بمشاعر الصفاء والسلام الداخلي التي يعيشها، مؤكدًا أهمية القرب من الله وتعلم القرآن في حياته.

الجدير بالذكر أن أحمد سعد أعلن اتخاذه قرارًا يعكس تحوّله الداخلي، إذ بدأ بإزالة الوشوم من جسده، والتي طالما كانت جزءًا من مظهره الفني.

ونشر سعد فيديو يوثّق لحظة بدء إزالة التاتو من ذراعيه، وعلّق قائلًا: ابتديت مرحلة إزالة التاتو.. وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها.

تعاون جديد مع "روتانا"

على الصعيد الفني، وقّع أحمد سعد مؤخرًا عقد تعاون مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة سالم الهندي، والمدير الفني بالقاهرة أسامة رشدي.

وعبّر سعد عن سعادته بهذه الشراكة قائلًا: أنا بحب روتانا أوي، وأحترم الصداقة اللي بتجمعني بالأستاذ سالم الهندي.. وواثق إننا هنعمل حاجات تفرح الجمهور.

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