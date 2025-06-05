دي أمراض أنا ورثتها، كامل الوزير يقيل أحد مسؤولي وزارة الصناعة على الهواء (فيديو)

أقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أحد المسؤولين الكبار في وزارة الصناعة على الهواء أثناء لقاء تليفزيوني.

وقال أثناء ظهوره المباشر في برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد.الوزير: “كنا نستعد لتوقيع بروتوكول تعاون مهم اليوم، لكنني اكتشفت أن الزميل المسؤول لم يكلف نفسه عناء الحضور ودي من الأمراض اللي ورثتها”.

وأضاف: “من الآن فصاعدًا، أي موظف أو مسؤول في قطاع الصناعة يرغب في الحصول على إذن إجازة يجب أن يعلمني شخصيًّا بهذا الأمر”.

وتابع: “بما أن المسؤول كان من المفترض أن يكون حاضرًا معنا اليوم ولم يحضر، فقد قررت أن تتحول إجازته إلى إجازة دائمة”، في إشارة واضحة إلى قرار الإقالة الفورية.

ورفض كامل الوزير الإفصاح عن اسم المسؤول على الهواء قائلًا: “خد إجازة على حساب الشغل اللي اتعطل ومش هقول اسمه علشان عياله”.

وعلى صعيد آخر، كشف الوزير عن إنجازات كبيرة في مجال التصنيع، حيث تم منح تراخيص تشغيل لـ 4832 مصنعًا جديدًا خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس الزخم الكبير في القطاع الصناعي المصري.

وأشار إلى النجاح الكبير الذي تحققه منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين الراغبين في حجز قطع الأراضي الصناعية لإقامة مشروعات تصنيعية جديدة.

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