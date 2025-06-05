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رياضة

الهلال السعودي يعلن رسميا التعاقد مع سيموني إنزاجي (فيديو)

إنزاجي، فيتو
إنزاجي، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع الإيطالي سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان السابق، ليتولى القيادة الفنية للهلال السعودي.

 

وأفادت تقارير بأن انزاجي سيحصل على راتب يتراوح بين 4 و5 ملايين يورو بعد التوقيع لنادي الهلال السعودي.

ورغم أن إنزاجي كان لا يزال مرتبطًا بعقد مع الإنتر حتى صيف 2026، فإن إدارة النادي قررت إنهاء العلاقة بالتراضي، وأصدرت بيانًا رسميًّا جاء فيه: "يفترق النادي عن المدرب سيموني إنزاجي باتفاق متبادل بعد اجتماع تم قبل لحظات. ستبقى فترته في ذاكرة الجماهير والإدارة واللاعبين بفضل شغفه ومهنيته وإخلاصه".

وخلال فترة تدريبه للـ"نيراتزوري"، حقق إنزاجي ستة ألقاب، من بينها لقب دوري واحد، ولقبان لكأس إيطاليا، وثلاثة ألقاب للسوبر الإيطالي، كما قاد الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في مناسبتين.

من المقرر أن يظهر إنزاجي لأول مرة مع الهلال في كأس العالم للأندية، حيث سيخوض أولى مبارياته أمام ريال مدريد في 14 يونيو الجاري.

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