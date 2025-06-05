لقطات جديدة من حفل زفاف محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحاني، ومفاجأة من العروس (فيديو)

احتفل المطرب الشاب محمد شاهين بزفافه على المنتجة الإماراتية رشا الظنحاني في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

لحظة مؤثرة قبل الزفاف



وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة التقاء محمد شاهين عروسه للمرة الأولى قبل بدء مراسم الزفاف، حيث ظهر محمد شاهين وهو يرى عروسته للمرة الأولى ويتفاجأ بفستان زفافها.

ولاقى المقطع تفاعلًا واسعًا، ووصفه كثيرون بلحظة رومانسية صادقة نالت إعجاب المتابعين.

وأجرى العروسان جلسة تصوير رومانسية في أحد فنادق القاهرة المُطلة على نهر النيل، ظهرا خلالها في لقطات عكست الإنسجام والحب بينهما، وجاءت الصور لتوثّق هذه المناسبة في أجواء حالمة وراقية.

من هي رشا الظنحاني عروس المطرب محمد شاهين

تُعد رشا الظنحاني من الشخصيات النسائية البارزة في الإمارات، فقد بدأت مسيرتها المهنية في القطاع المصرفي، ثم انتقلت إلى العقارات، قبل أن تتجه للإنتاج الفني، فقد قدمت أخيرًا فيلم "عنب" من بطولة آيتن عامر.

تخرجت رشا في الكلية التقنية العليا بدبي، وتُعد أول امرأة إماراتية تدير فرع "باباروتي كافيه" في دبي مول.

مسيرة محمد شاهين الفنية

عرف الجمهور محمد شاهين بعد تتويجه بلقب "ستار أكاديمي"، وواصل بعدها مسيرته الغنائية بمجموعة من الأعمال التي لاقت نجاحًا لافتًا، كان آخرها أغنية "وجه معتاد" التي طرحها أخيرًا عبر المنصات الرقمية، وحققت تفاعلًا جيدًا بين جمهوره، لما تتميز به من إحساس وصوت قوي يميز شاهين.

أغنية بيتك بيتك

ومؤخرًا، طرح المطرب محمد شاهين كليب أغنية "بيتك بيتك" مع المطربة المغربية نرجس وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونشر محمد شاهين مقطع من الأغنية عبر حسابه الشخصي على موقع الصور"إنستجرام"، وعلق قائلا: "حبايبي دلوقتي تشوفوا كليب بيتك بيتك ديو محمد شاهين مع نرجس المغربية على يوتيوب".

أغنية "بيتك بيتك" من كلمات أحمد المالكي، ألحان حسين محمود، توزيع عمرو الخضري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.