الخميس 05 يونيو 2025
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أخبار مصر

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية مكيفة على خط القاهرة - أسوان

قطارات السكك الحديد،
قطارات السكك الحديد، فيتو
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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أربعة قطارات إضافية ثالثة مكيفة اليوم الخميس وقفة عرفة الموافق 5 / 6 / 2025 على خط القاهرة / أسوان والعكس علاوة على القطارات المجدولة والإضافية السابقة.

 

وجاءت بيانات القطارات كالتالي: 

- تشغيل قطار مخصوص 1952  ثالثة مكيفة  (القاهرة / أسوان)  فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 01:00 صباحًا ويصل أسوان  الساعة 13:40  طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1954 صباحًا  ثالثة مكيفة  (القاهرة / أسوان)  فجر يوم 5 / 6 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 02:00 صباحًا ويصل أسوان  الساعة 14:35 طبقًا للجدول المرفق.


- تشغيل قطار مخصوص 1953 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم  من أسوان الساعة 18:30 ويصل القاهرة الساعة 07:35 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1955 ثالثة مكيفة ( أسوان / القاهرة ) يوم 5 / 6 / 2025 فقط حيث يقوم  من أسوان الساعة 17:40 ويصل القاهرة الساعة 07:25 صباح اليوم التالى طبقًا للجدول المرفق. 

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الهيئة القومية لسكك حديد مصر خط القاهرة أسوان قطار مخصوص

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