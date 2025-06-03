صاحب واقعة "كشري التحرير" يتعرض لاعتداء وسرقة شقته من قبل مجهولين بالهرم

حرر محمد عادل عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير الشهيرة، محضرًا رسميًّا بقسم شرطة الهرم يتهم فيه 3 مجهولين بالتعدي عليه وضربه ومحاولة قتله أثناء مشاهدته لهم وهم يسرقون مجموعة من المقتنيات الخاصة به من شقته الواقعة بدائرة القسم، وتركوها على الأرض ولاذوا بالفرار وبحوزتهم المسروقات بعد إصابته بجروح وكدمات في الجسم.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي التحقق من الواقعة وتحديد الجناة من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحل الحادث للوقوف على ملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إخلاء سبيل محمد عادل

وعلى جانب آخر كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أخلت سبيل محمد عادل عامل النظافة الشهير في واقعة كشري التحرير، وذلك بعد تقدمه بمعارضة على الحكم الصادر ضده.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على محمد عادل عامل النظافة الشهير بواقعة كشري التحرير لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

كشف مصدر أمنى أن محمد عادل عامل النظافة الشهير بواقعة كشرى التحرير، متهم في 3 قضايا.

وأضاف المصدر أن عامل كشرى التحرير متهم في ثلاث قضايا وهي: قضية رقم ٣٤٤٨ لسنة ٢٠١٥ مدينة بدر، وقضية رقم ٣٣١٦ لسنة ٢٠١٥ التجمع الخامس، وقضية رقم ١٤٠٦٩ لسنة ٢٠٢١ مركز أبو النمرس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يُذكر أن محمد عادل كان قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر طرده من أحد فروع مطاعم “كشري التحرير” بسبب ارتدائه زيّ العمل، وهو ما أثار حالة من الغضب والتعاطف الشعبي معه. وتلقى حينها دعمًا واسعًا من عدد من الفنانين.

كما دعاه الفنان أحمد العوضي لتناول العشاء معه في أكبر مطاعم الأسماك بالقاهرة، وتحول العامل البسيط إلى محور اهتمام عدسات الكاميرات، إلا أن لعنة التريند لاحقته وبعدما كان محورا للتعاطف، أصبح مادة دسمة للسخرية، خاصة بعدما رصدته عدسات المصورين وهو يدخل إلى عزاء المحامي الشهير فريد الديب.





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