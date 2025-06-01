بسبب أسطوانة غاز، السيطرة على حريق شب بمحل سوري في الطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب في مطعم للوجبات السورية بدائرة قسم شرطة الطالبية دون وقوع إصابات.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن، الحريق شب بالمطعم بسبب تسرب غاز، مما أدى إلى انفجار أسطوانة الغاز واحتراق المحل بالكامل، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، التي انتقلت لموقع الحادث عقب تلقي قوات الدفاع المدني بلاغا بالحريق من غرفة عمليات النجدة.

وتمكنت قوات البحث الجنائى من منع امتداد الحريق فور أن فرضت كردوان أمني وحاصرت الحريق وتواصل القوات جمع المعلومات والتحريات حول الواقعة بالتعاون مع الجهات المحلية والتأكد من تراخيص المحل.

كما يقوم فريق من المعمل الجنائى لفحص اثار الحريق لكسف ملابساته.

وكان قد تلقى رئيس قطاع الغرب، العميد عمرو حجازي، إخطارًا من رئيس مباحث الطالبية، المقدم عبد الحميد مرسي، يفيد فيه بنشوب حريق بمطعم سوري بدائرة القسم، وتم الدفع بقوات المطافئ وسيارات الإسعاف تحسبا من وقوع مصابين واتخاذ الإجراءات القانونية.



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