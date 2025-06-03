الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق منزل في الفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة علي حريقين مختلفين، قبل أن تمتد السنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة، وأصيب شخص تم نقله إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج.

ماس كهربائى تسبب في الحريق

كان قد تلقي اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، يفيد بنشوب حريق في منزل مكون من طابقين، بحارة يونس، بحي الصوفي بدائرة القسم ، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاطفاء والاسعاف الي موقع البلاغ، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة، وتبين أن سبب نشوب الحريق حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربائية للمنزل.

اتفجار أسطوانة غاز

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا آخر من إدارة الدفاع المدني بنشوب حريق بمنزل مكون من 3 طوابق بمنطقة درب الطباخين دائرة قسم شرطة ثاني، بمدينة الفيوم، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإطفاء والإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن سبب الخريق انفجار إسطوانة بوتاجاز، وتسبب في إصابة شخص بحروق، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام والسيطرة علي الحريق، وإخماد النيران قبل أن يمتد اللهب الي المنازل المجاورة.

وتحرر محضرين بالواقعتين، بقسم شرطة ثاني الفيوم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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