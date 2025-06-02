الإثنين 02 يونيو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق بطريق الواحات جراء تصادم سيارتين إحداهما محملة بالمواد البترولية

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في سيارة محمّلة بالمواد البترولية، عقب وقوع تصادم بينها وبين سيارة نقل أخرى محمّلة بالبرسيم، وذلك أعلى طريق الواحات.

وأسفر الحادث عن اشتعال النيران في سيارة الوقود، وإصابة قائدي السيارتين، حيث جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتسبّب الحادث في كثافات مرورية على الطريق، فيما قامت الإدارة العامة للمرور بتنفيذ تحويلات مرورية لتسيير حركة المركبات.

وفي السياق ذاته، تواصل أجهزة الأمن بالتعاون مع الخدمات المرورية رفع آثار الحادث وسحب السيارتين المتضررتين، بهدف إعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

وتباشر أجهزة البحث الجنائي جهودها في سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات اللازمة، إضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في محيط الحادث، للوقوف على كافة ملابساته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم واندلاع حريق بطريق الواحات، وعلى الفور انتقلت الفرق الأمنية والإطفائية إلى موقع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل محمّلة بالسولار بأخرى تنقل برسيم، مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما.

وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الجيزة طريق الواحات قوات الأمن حركة المرور

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