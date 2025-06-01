الأحد 01 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أول فيديو لحريق سوق السيراميك في المرج

لحظة اندلاع حريق
لحظة اندلاع حريق سوق السيراميك، فيتو

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الحريق الذى شب داخل سوق السيراميك والألمونيوم بمنطقة مؤسسة الزكاة بمحيط قسم شرطة المرج وسط صرخات واستغاثات المواطنين بالجهات المعنية لإخماده.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، ودفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وانتقل إلى مكان الحريق مدير عمليات الحماية المدنية بالقاهرة لمتابعة عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الدفاع المدني عقب سيطرتها على الحريق الذي التهم عدد من المحال التجارية وأسفر عن خسائر بالملايين وذلك للوقوف على أسبابه ومتابعة عمليات التبريد التي تقوم بها قوات الدفاع المدني لعدم تجدد الحريق ومحاصرته.

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، ودفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وفرضت أجهزة البحث الجنائي كردون أمني حول مكان الحريق لمحاصرته وفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق هائل في منطقة المرج على الطريق الدائري عند نزلة مؤسسة الزكاة في سوق السيراميك.

وعلى الفور انتقل رجال قوات الدفاع المدني وتم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لمحاولة إخماده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤسسة الزكاة بسوق السيراميك والالمنيوم قسم شرطة المرج

مواد متعلقة

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

أول تعليق من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، السيطرة على حريق بسوق السيراميك في المرج

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وانتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة إنتر ميلان وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار على هذه المناطق

قرار عاجل من مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر

نقل دونجا إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة الزمالك وفاركو

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 - 6 - 2025

أسعار الذهب فى مصر بختام التعاملات اليوم السبت 31 - 5 - 2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 31 مايو 2025

سعر كيلو الأرز فى السوبر ماركت اليوم السبت 31/ 5/ 2025

المزيد

انفوجراف

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجامعي الجديد 2025/2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 1 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية