شروط عمرو الدجوي للتصالح مع بنات عمته في جلسة تفاوض

كشف مصدر مقرب من الدكتورة نوال الدجوي أن هناك جلسة صلح تتم مساء اليوم السبت بين عمرو الدجوي وبنات عمته ماهيتاب وإنجي الدجوي بنات المرحومة منى للتفاوض على توزيع الميراث كما حدده الشرع.

وأكد المصدر أن بنات منى الدجوي عرضتا جلسة الصلح التي ووافق عليها عمرو الدجوي وبناء عليه تم تحديد جلسة التفاوض التي تتم حاليا بعدم وافقتا أبناء المرحومة مني على شروط وضعها نجل خالهم المرحوم شريف الدجوي والتي تتمثل في إعادة توزيع الميراث الثلث لبنات المرحومة منى الدجوي والثلثين لعمرو الدجوي وأبناء شقيقه المرحوم أحمد الدجوي.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور عمرو الدجوي شدد أثناء الجلسة التي تتم حاليا بين أحفاد نوال الدجوي على أن القضايا المتداولة بساحات النيابة والقضاء يستمر التحقيق فيها كما هي قائمة، كقضايا اتهامه هو وشقيقه المرحوم أحمد الدجوي تسير التحقيقات فيها حتى تظهر الحقيقة، كما تظل قضية مقتل المرحوم أحمد الدجوي منظورة في القضاء حتى يتم البت فيها من قبل رجال التحقيقات إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأضاف المصدر أن قضايا الميراث التي بين الطرفين إذا تم الاتفاق بين الطرفين وفقا للشروط المقدمة من قبل الدكتور عمرو الدجوي سيتم إنهاؤها والتصالح فيها

وأشار إلى أن جلسة التفاوض التي تجمع أحفاد نوال الدجوي ما زالت حتى الآن تجري بين طرفي العائلة ويحضرها المقربون فقط من العائلة.

بيع عقارات وأملاك نوال الدجوي لبنات نجلاها مني

وحصلت فيتو على عدد من المستندات التي تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة 6 أكتوبر لابنتها الراحلة منى الدجوي عددًا من العقارات وتحويل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي كان له أثر في بين أحفاد الدكتور نوال الدجوي.

وكشف محمد حمودة محامي نوال الدجوي، أنها هناك مستندات تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي عددًا من المدارس لأبناء ابنتها مني الدجوي، قبل رحيلها أثناء إقامتها معها.

وتشمل القائمة بحسب المستندات “ بيع مدرسة دار التربية اللي كانت في عزيز أباظة بـ11 مليون جنيه، مدرسة في الدقي بـ 8 ملايين جنيه، مدرسة أخرى بـ 9 ملايين جنيه، مدرسة في شارع إسماعيل محمد في الزمالك بـ 22 مليون، مدرسة في الزمالك بشارع محمود عزمي بـ 12 مليون جنيه”.

كما ترصد مستندات أخرى بيع بيع الدكتورة نوال الدجوي لأبناء ابنتها "منى" عدد من العقارات والفيلات وحسابات بنكية بملايين الدولارات بأسماء الأحفاد وجاءت كالتالي:

- عقود بيع 6 فيلات لصالح إنجي وماهيتاب.

- شيكات مسحوبة من حساب شركة دار التربية بقيم:

- 5 ملايين دولار

- 5 ملايين دولار

- 290 مليون جنيه

- عدد 2 صورة شيكات من حساب الدكتورة نوال بقيمة 15 مليون دولار (10 + 5 ملايين).

- صورة بيان تداول الأسهم يوضح تواريخ عمليات البيع.

- شهادة حفظ المحضر رقم 2094 – إثبات كذب الادعاء.

- شهادة حفظ المحضر رقم 3460 – إثبات انعدام الجدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.