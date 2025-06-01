بعد الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، السيطرة على حريق بسوق السيراميك في المرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيف من موقع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدني، ودفعت بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وفرضت أجهزة البحث الجنائي كردون أمني حول مكان الحريق لمحاصرته وفحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق هائل في منطقة المرج على الطريق الدائري عند نزلة مؤسسة الزكاة في سوق السيراميك.

وعلى الفور انتقل رجال قوات الدفاع المدني وتم الدفع بـ10 سيارات مطافئ لمحاولة إخماده، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والقانونية حيال الواقعة.

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