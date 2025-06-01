مصدر مقرب يكشف سبب فشل جلسة الصلح بين أحفاد نوال الدجوي

كشف مصدر مقرب من عائلة الدجوي أن جلسة المفاوضات التي جمعت بين أحفاد الدكتور نوال الدجوي مساء أمس السبت لم تسفر عن أي نجاح وأوضح المصدر أن تصريحات محامي الدكتورة نوال الدجوي التي أدلى بها أمس لبعض وسائل الإعلام أثناء عقد الجلسة، حول إصراره اتهام المرحوم أحمد الدجوي بالاستيلاء علي أموال جدته من خلال شيكات صرفها لصالحه جعل الموقف متأزما وكان سبب في فشل المفاوضات التي عقدت مساء أمس السبت.



وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أنه على رغم ذلك ما زال بابا التصالح مفتوح بين كل الأطراف

وأضاف المصدر أن الطرفين اتفقا علي عقد جلسة صلح تنهي كافة الخلافات بينهما، عقب إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات حول أسباب وفاة المرحوم أحمد الجوي والتأكد من أنها شبه جنائية من عدمه.

وكشف مصدر مقرب من الدكتورة نوال الدجوي أن هناك جلسة صلح تتم مساء اليوم السبت بين عمرو الدجوي وبنات عمته ماهيتاب وإنجي الدجوي بنات المرحومة منى للتفاوض على توزيع الميراث كما حدده الشرع.

بيع عقارات وأملاك نوال الدجوي لبنات نجلاها مني

وأكد المصدر أن بنات منى الدجوي عرضتا جلسة الصلح التي ووافق عليها عمرو الدجوي وبناء عليه تم تحديد جلسة التفاوض التي تتم حاليا بعدم وافقتا أبناء المرحومة مني على شروط وضعها نجل خالهم المرحوم شريف الدجوي والتي تتمثل في إعادة توزيع الميراث الثلث لبنات المرحومة منى الدجوي والثلثين لعمرو الدجوي وأبناء شقيقه المرحوم أحمد الدجوي.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور عمرو الدجوي شدد أثناء الجلسة التي تتم حاليا بين أحفاد نوال الدجوي على أن القضايا المتداولة بساحات النيابة والقضاء يستمر التحقيق فيها كما هي قائمة، كقضايا اتهامه هو وشقيقه المرحوم أحمد الدجوي تسير التحقيقات فيها حتى تظهر الحقيقة، كما تظل قضية مقتل المرحوم أحمد الدجوي منظورة في القضاء حتى يتم البت فيها من قبل رجال التحقيقات إن كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وأضاف المصدر أن قضايا الميراث التي بين الطرفين إذا تم الاتفاق بين الطرفين وفقا للشروط المقدمة من قبل الدكتور عمرو الدجوي سيتم إنهاؤها والتصالح فيها.

وأشار إلى أن جلسة التفاوض التي تجمع أحفاد نوال الدجوي ما زالت حتى الآن تجري بين طرفي العائلة ويحضرها المقربون فقط من العائلة.

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