السيطرة على حريق في برج سكني بالشرقية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة الكاملة على حريق نشب مساء اليوم بأحد الأبراج السكنية الكائنة بجوار مستشفى خاص شهير بمدينة الزقازيق، دون تسجيل أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

حريق هائل بأحد الأبراج السكنية بالزقازيق

وفور تلقي البلاغ، دفعت إدارة الحماية المدنية بالشرقية بعدد من سيارات الإطفاء وتمكنت من محاصرته والسيطرة عليه قبل أن يمتد إلى المباني والمرافق المجاورة، مما حال دون وقوع كارثة محتملة.

حريق هائل باحد الابراج السكنية بالزقازيق،فيتو

وقد باشرت الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وبدأت إجراءات حصر وتقدير الخسائر المادية التي خلفها الحادث. وأكدت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية لم تُشر إلى وجود شبهة جنائية حتى الآن، فيما تتواصل الجهود لتأمين الموقع وضمان سلامة السكان.

حريق هائل باحد الابراج السكنية بالزقازيق،فيتو

حريق هائل باحد الابراج السكنية بالزقازيق،فيتو

حريق هائل باحد الابراج السكنية بالزقازيق،فيتو

ارشادات الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

حريق هائل باحد الابراج السكنية بالزقازيق،فيتو

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.

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