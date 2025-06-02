تعرف على حالات قبول الاستئناف على أحكام الجنح وإجراءات المعارضة

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات الاستئناف علي الأحكام الصادرة في قضايا الجنح، والحالات التي يقبل فيها الاستئناف والتي يتم رفضها والمدة الزمنية لتقديم الاستئناف وحالات سقوطه وإجراءات المعارضة علي الأحكام الغيبية في التقرير التالي..

إجراءات تقديم الاستئناف على أحكام الجنح الصادرة

-يقدم الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك، وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد 30 يومًا من وقت صدور الحكم، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف".

-تنص المادة 407 تنص على "الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها".

-تنص المادة 408 "يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ولا يكون هذا التاريخ قبل مضي ثلاثة أيام كاملة، وتكلف النيابة العامة الخصوم الآخرين بالحضور.

-تنص المادة 409 "إذا استأنف أحد الخصوم في مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقي الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة".

-المادة 410 تنص على "يرفع الاستئناف للمحكمة الابتدائية الكائنة في دائرتها المحكمة التي أصدرت الحكم ويقدم في مدة ثلاثين يومًا على الأكثر إلى الدائرة المختصة بنظر الاستئناف في مواد المخالفات والجنح، وإذا كان المتهم محبوسًا وجب على النيابة العامة نقله في الوقت المناسب إلى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الابتدائية، وينظر الاستئناف على وجه السرعة.

-نوعية أحكام الجنح الصادرة في قضايا الجنح التي يقبل الاستئناف عليها..





-لا يجوز استئناف الحكم الصادر في جنحة معاقب عليها بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه إلا إذا كانت هناك مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو بطلان في الحكم (المادة 381).

-يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية في الجنح إذا كانت التعويضات المطلوبة تتجاوز النصاب المحدد للقاضي الجزئي (المادة 382).

-كما يجوز استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة وفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات (المادة 383).

-حالات عدم قبول الاستئناف في أحكام الجنح الصادرة:

-لا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية أو التمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ما لم يتقرر استئناف الحكم في الموضوع (المادة 384).

-خطوات الاستئناف علي أحكام الجنح الصادرة بالجهات المعنية..

-يتم رفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية الكائنة في دائرة المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب تقديمه خلال عشرين يومًا من تاريخ الحكم (المادة 389).

-إذا كان المتهم محبوسًا، على النيابة العامة نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل المناسب (المادة 389).



-حالات سقوط الاستئناف..

-يسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل الجلسة (المادة 391).

-إجراءات المعارضة في الأحكام الغيابية

-تتبع المحكمة الاستئنافية نفس الإجراءات المقررة أمام محاكم أول درجة في الأحكام الغيابية والمعارضة فيها (المادة 396).

-لا تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية إلا إذا كان الاستئناف قد قُدم من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، ولم يحضر الخصم الجلسة رغم إعلانه (المادة 397).

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