العناية الإلهية تنقذ أهالي طامية بالفيوم من كارثة محققة بعد احتراق توكتوك بمحطة وقود

أنقذت العناية الإلهية أهالي إحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم، من كارثة محققة بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد حريق شب في توك توك داخل محطة وقود، قبل أن تمتد النيران إلى منشآت المحطة، دون وقوع إصابات، كما هربت السيارات الموجودة للتموين بعيدًا عن ألسنة اللهب.

حريق يلتهم توك توك داخل محطة وقود

كان قد تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بنشوب حريق في توك توك داخل محطة وقود، بقرية كفر محفوظ، بدائرة المركز، وانتقلت سيارة إطفاء إلى موقع البلاغ، وتبين أن "توك توك" كان يقف داخل المحطة، واشتعلت به النيران بسبب ماس كهربائي، وتم إخماد الحريق وإبعاد حطام "التوك التوك" خارج المحطة قبل وقوع أن تمتد ألسنة اللهب إلى منشآت المحطة، وتم تبريد خزانات الوقود بدون وقوع إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة المختصة، لتولي التحقيق.

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