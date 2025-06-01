الأحد 01 يونيو 2025
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حوادث

احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج

حريق سوق السيراميك،
حريق سوق السيراميك، فيتو

أشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن الحريق الذي شب بسوق السيراميك مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بدائرة قسم شرطة المرج التهم أكثر من ٣٣ محلًا تجاريًا بشكل كامل، بعضها مختص ببيع الأثاث والمطابخ والخزفيات، فضلًا عن احتراق مخازن ضخمة للبضائع. 

وقُدرت الخسائر بملايين الجنيهات، وسط حالة من الانهيار النفسي للتجار، الذين فقدوا مصدر رزقهم في دقائق معدودة، كما أسفر الحريق عن وقوع إصابات اختناق بين عدد من المواطنين، وتم نقل بعضهم إلى مستشفيات قريبة والبعض تم إسعافه في موقع الحادث من خلال سيارات الإسعاف التي كانت موجودة بمحل الحادث.

وكشف شهود عيان لـ “فيتو” أن الحريق بدأ في إحدى زوايا سوق السيراميك، حيث تصاعدت ألسنة اللهب من محل مخصص لبيع السيراميك، وبفعل المواد سريعة الاشتعال، انتشر الحريق إلى المحال التي تبيع الأثاث والأدوات الصحية، وسط محاولات التجار الذين كانوا متواجدين للسيطرة عليه بوسائل بدائية، مما سبب حالة من الفزع بين المواطنين إلى أن وصلت قوات الحماية المدنية ورجال الأمن وتم محاصرة الحريق ومنع امتداده للأبنية السكنية والسيطرة عليه وجارٍ فحصه للوقوف على أسبابه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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بمديرية امن القاهرة شرطة المرج الحريق

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