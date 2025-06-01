أخبار مصر: حصيلة حريق المرج، حقيقة إصابة نوال الدجوي بالزهايمر، وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين، بيراميدز يواجه صن داونز

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن الحريق الذي شب بسوق السيراميك مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بدائرة قسم شرطة المرج التهم أكثر من ٣٣ محلًا تجاريًا بشكل كامل، بعضها مختص ببيع الأثاث والمطابخ والخزفيات، فضلًا عن احتراق مخازن ضخمة للبضائع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بداية من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).

يؤدي طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم الأحد، امتحان مادة “الرياضيات البحتة”، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، في جميع محافظات الجمهورية.

رد محمد إصلاح محامي الدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، على ادعاءات محامي عمرو الدجوي وأحمد الدجوي، بشأن إصابة نوال الدجوي بالخرف والزهايمر.

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي زد اتفقت مع المدرب سامي قمصان على تولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

تداول رواد مواقع السوشيال ميديا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الحريق الذى شب داخل سوق السيراميك والألمونيوم بمنطقة مؤسسة الزكاة بمحيط قسم شرطة المرج وسط صرخات واستغاثات المواطنين بالجهات المعنية لإخماده.

تستعد محافظتا القاهرة والجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية 2025، اليوم الأحد؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لليوم الثاني على التوالي

أكدت وزارة الصحة أن التدخين بحسب الإحصائيات العالمية يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.

هنأ لاعب ريال مدريد فريقه السابق باريس سان جيرمان عبر ستوري انستجرام بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة أكثر من 115 مصابًا بمواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" فجر اليوم غربي مدينة رفح، مما يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.

يسعى نادي بيراميدز في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي؛ إلى كتابة التاريخ وحصد اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه في المباراة التي تقام اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

تقام اليوم الأحد مباريات هامة وعلى رأسها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.

أعلنت بريطانيا استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنته الحكومة، قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.

تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 680 جنيها خلال أسبوع داخل الأسواق المحلية.

نفت حركة "حماس" الادعاءات بأنها رفضت خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل لافت في مباراة كولومبوس التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب عامل آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتي بيت شحات وآل مسلم بسبب الخلاف على قطعة أرض يدعي كلٌ منهما ملكيتها بناحية بن دواد بمركز جرجا بسوهاج وتم إلقاء القبض على 13 شخصا من طرفي المشاجرة

تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، مناقشة عددا من الطلبات المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات.

شهدت العاصمة الفرنسية أعمال شغب واعتقالات خلال وبعد فوز فريق باريس سان جرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميونيخ صباح اليوم.

تسلم باريس سان جيرمان كأس دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة على ملعب “أليانز أرينا”.

شهدت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن تلقى أكثر من عشرين طعنة متفرقة في أنحاء جسده، على يد مدرس من أبناء القرية، مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".

لحظة تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار السلع واللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

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