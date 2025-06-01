أخبار مصر: حصيلة حريق المرج، حقيقة إصابة نوال الدجوي بالزهايمر، وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين، بيراميدز يواجه صن داونز
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
احتراق 33 محلا وخسائر بملايين الجنيهات وحالات اختناق حصيلة حريق المرج
أشارت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى أن الحريق الذي شب بسوق السيراميك مع بداية الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بدائرة قسم شرطة المرج التهم أكثر من ٣٣ محلًا تجاريًا بشكل كامل، بعضها مختص ببيع الأثاث والمطابخ والخزفيات، فضلًا عن احتراق مخازن ضخمة للبضائع.
بدء التقديم لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية واللغات
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء التسجيل الإلكتروني للتقدم للصف الأول الابتدائي بالمدارس الرسمية، ومرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، بداية من اليوم الأحد الموافق 1 يونيو حتى 30 يونيو 2025، من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (emis.gov.eg).
اليوم، امتحان "الرياضيات البحتة" لطلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية
يؤدي طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم الأحد، امتحان مادة “الرياضيات البحتة”، وذلك ضمن امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 - 2025، في جميع محافظات الجمهورية.
محامي نوال الدجوي يرد على ادعاءات إصابتها بالخرف والزهايمر
رد محمد إصلاح محامي الدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، على ادعاءات محامي عمرو الدجوي وأحمد الدجوي، بشأن إصابة نوال الدجوي بالخرف والزهايمر.
حقيقة طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون ضمن الجهاز الفني لـ زد
كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي زد اتفقت مع المدرب سامي قمصان على تولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
أول فيديو لحريق سوق السيراميك في المرج
تداول رواد مواقع السوشيال ميديا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد الحريق الذى شب داخل سوق السيراميك والألمونيوم بمنطقة مؤسسة الزكاة بمحيط قسم شرطة المرج وسط صرخات واستغاثات المواطنين بالجهات المعنية لإخماده.
طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة والقاهرة يؤدون امتحانات الدراسات والجبر والإحصاء والهندسة
تستعد محافظتا القاهرة والجيزة لاستقبال طلاب الشهادة الإعدادية 2025، اليوم الأحد؛ لاستئناف امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لليوم الثاني على التوالي
الصحة: وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين سنويا في العالم
أكدت وزارة الصحة أن التدخين بحسب الإحصائيات العالمية يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.
أول تعليق من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
هنأ لاعب ريال مدريد فريقه السابق باريس سان جيرمان عبر ستوري انستجرام بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.
مجزرة جديدة للاحتلال، استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة 115 بموقع توزيع المساعدات برفح
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 22 فلسطينيا وإصابة أكثر من 115 مصابًا بمواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" فجر اليوم غربي مدينة رفح، مما يرفع عدد الشهداء في تلك المواقع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا في أقل من أسبوع.
بيراميدز الساعي للحلم الأفريقي يواجه صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا
يسعى نادي بيراميدز في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي؛ إلى كتابة التاريخ وحصد اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه في المباراة التي تقام اليوم الأحد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
انخفاض يصل لـ 4 جنيهات في أسعار الفراخ اليوم الأحد 1 يونيو 2025
سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا في الأسواق، اليوم الأحد، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
نهائي دوري أبطال أفريقيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
تقام اليوم الأحد مباريات هامة وعلى رأسها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.
تعرف على قيمة علاوة يوليو والمستفيدين منها وفقا للقانون
تسعى الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين دخول العاملين بالدولة من خلال مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد، والذي أقره مجلس النواب نهائيا، في خطوة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الموظفين وتعزيز قدرتهم على مواجهة موجات الغلاء.
بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة بـ1.8 مليار يورو
أعلنت بريطانيا استثمار 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء مصانع جديدة لإنتاج الأسلحة والذخائر، وفق ما أعلنته الحكومة، قبل أيام من نشر استراتيجيتها الدفاعية الجديدة.
680 جنيها تراجعا بسعر الجنيه الذهب خلال أسبوع
تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 680 جنيها خلال أسبوع داخل الأسواق المحلية.
حماس: لم نرفض مقترح وقف إطلاق النار ورد ويتكوف غير عادل ومنحاز لإسرائيل
نفت حركة "حماس" الادعاءات بأنها رفضت خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.
قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)
تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل لافت في مباراة كولومبوس التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.
بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب عامل آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتي بيت شحات وآل مسلم بسبب الخلاف على قطعة أرض يدعي كلٌ منهما ملكيتها بناحية بن دواد بمركز جرجا بسوهاج وتم إلقاء القبض على 13 شخصا من طرفي المشاجرة
ماذا يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم؟
تشهد الجلسات العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، وغدا الإثنين، مناقشة عددا من الطلبات المقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات.
أعمال شغب واعتداء بالضرب بين مشجعي سان جيرمان في باريس والشرطة تتدخل (فيديو)
شهدت العاصمة الفرنسية أعمال شغب واعتقالات خلال وبعد فوز فريق باريس سان جرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميونيخ صباح اليوم.
لحظة تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
تسلم باريس سان جيرمان كأس دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة على ملعب “أليانز أرينا”.
مدرس يقتل شابًا بـ 20 طعنة بمطواة في الغربية
شهدت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن تلقى أكثر من عشرين طعنة متفرقة في أنحاء جسده، على يد مدرس من أبناء القرية، مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".
لحظة تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
اتحاد الغرف التجارية يكشف أسعار اللحوم والأضاحي قبل العيد
كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار السلع واللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.
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