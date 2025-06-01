680 جنيها تراجعا بسعر الجنيه الذهب خلال أسبوع

تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 680 جنيها خلال أسبوع داخل الأسواق المحلية.

وكان سعر الجنيه الذهب قد سجل مستوى 37440 جنيها فى بداية تعاملات الأسبوع، إلى أن وصل نحو 36760 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع وختام تعاملات شهر مايو.

أسعار الذهب العالمية في البورصة

تراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع، الجمعة 30 مايو، وسط ارتفاع للدولار، وتكبدت خسائر أسبوعية، مع تقييم الأسواق للتطورات المرتبطة بالرسوم الجمركية، في حين عزز تقرير عن تراجع التضخم الآمال بخفض أسعار الفائدة الأميركية.

هذا وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% إلى 3285.64 دولار للأونصة، ليسجل خسائر أسبوعية تقارب 1.6%.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% لتسجل 3315.40 دولار عند التسوية.

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

الجنيه الذهب - فيتو

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

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