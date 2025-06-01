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محافظات

مدرس يقتل شابًا بـ 20 طعنة بمطواة في الغربية

مدرس يقتل شابًا بـ
مدرس يقتل شابًا بـ 20 طعنة، فيتو

شهدت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم جريمة بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، بعد أن تلقى أكثر من عشرين طعنة متفرقة في أنحاء جسده، على يد مدرس من أبناء القرية، مستخدمًا سلاحًا أبيض "مطواة".

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تفاصيل الجريمة

تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الغربية بلاغًا من أهالي قرية سملا، يفيد بسماعهم صراخًا واستغاثات في أحد شوارع القرية، ليكتشفوا لاحقًا سقوط شاب غارقًا في دمائه وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة من الشرطة برفقة سيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشاب يُدعى"محمد.ف.ت"، في العقد الثالث من العمر، ويقيم في ذات القرية.

 

التحريات الأولية أشارت إلى أن الجاني هو "محمد.ز.ل"، مدرس ومقيم بالقرية ذاتها، وقد قام بتوجيه أكثر من 20 طعنة متفرقة في أنحاء جسد المجني عليه، مما أدى إلى وفاته في الحال.

الواقعة 
الواقعة 

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، في انتظار انتهاء إجراءات الطب الشرعي وتصاريح الدفن.

المجني علية 
المجني عليه 

دوافع غامضة وتحقيقات جارية

 

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف أسباب الحادث، وفي حديث مع بعض الأهالي، الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم، أفادوا بأن الجريمة تُرجع إلى خلاف قديم منذ أيام قليلة تطور بشكل مفاجئ إلى مشادة حادة، انتهت بالقتل فيما يرجح آخرون أن هناك أسرارًا شخصية لم تُكشف بعد، قد تكون هي الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي، واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم.

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