اتحاد الغرف التجارية يكشف أسعار اللحوم والأضاحي قبل العيد

أسعار اللحوم والأضاحي، كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أسعار السلع واللحوم والأضاحي قبل عيد الأضحى المبارك.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود مهمة وبارزة لضبط الأسعار، حيث أعلنت وزارة التموين عن توفير لحوم سودانية طازجة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، مع خصومات تتراوح بين 25% إلى 30% على بعض السلع.

صكوك الأضاحي وأسعارها

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف أعلنت عن صكوك الأضاحي لهذا العام، حيث بلغ سعر صك الأضحية المستوردة 7000 جنيه، بينما بلغ سعر صك الأضحية البلدي 9500 جنيه. كما توفر بعض البنوك برامج تمويل لصكوك الأضاحي دون فوائد، بشرط سداد المبلغ على أقساط متساوية خلال 6 أشهر.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صناع الفرصة" الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، بقناة “المحور”، إلى أن أسعار العجول الحية تتراوح فيها سعر الكيلو القائم بين 180 و185 جنيهًا، بينما سعر العجل الكامل يبدأ من 65 ألف جنيه وقد يصل إلى 300 ألف جنيه حسب الوزن والسلالة، أما بالنسبة للخراف الحية يتراوح سعر الكيلو القائم بين 215 و220 جنيهًا.

اسعار اللحوم البلدية

وتابع: فيما يتعلق بأسعار اللحوم البلدية، سجل سعر كيلو اللحم الكندوز البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما تراوح سعر اللحوم المستوردة بين 350 و400 جنيه للكيلو.



في سياق آخر، أوضح القضاء على التجارة العشوائية هو خطوة أساسية لمواجهة ظاهرة الغش التجاري، مشيرًا إلى أن العاملين خارج الإطار الرسمي يشكلون بيئة خصبة لانتشار البضائع المغشوشة.

وتابع: أن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة يتطلب تشريعات حاسمة وتنسيقًا دائمًا مع الحكومة، منوّهًا إلى أن هناك خطوات إيجابية بالفعل بدأت مثل تطبيق الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

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