الصحة: وفاة 8 ملايين شخص بسبب التدخين سنويا في العالم

أكدت وزارة الصحة أن التدخين بحسب الإحصائيات العالمية يتسبب في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص كل عام.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن التدخين يضر بالإنسان ويضر عائلته، فيجب التوقف عنه اليوم.

الخط الساخن للإقلاع عن التدخين

أوضحت وزارة الصحة أنها خصصت الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين ١٦٣٢٨

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يمثل تعاطي التبغ أحد التحديات الصحية الرئيسية في إقليم شرق المتوسط، فهو من بين الأسباب الرئيسية لسنوات العمر الـمصححة باحتساب مدد العجز وهو السبب الرئيسي الثاني لأمراض القلب والأوعية الدموية.

الإصابة بأمراض رئوية مزمنة وخيمة تزيد من خطر الوفاة المبكرة

وأشارت إلى أنه يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بأمراض رئوية مزمنة وخيمة تزيد من خطر الوفاة المبكرة بمقدار 12 إلى 13 مرة.



كما ان التدخين مرتبط بنسبة 15.4% من جميع الوفيات بأنواعها ويشهد تعاطي التبغ تزايدًا في صفوف النساء والمراهقات في إقليم شرق المتوسط، وبلغ 15% بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا في الإقليم، وهو أعلى معدل بين الفتيان في جميع أقاليم المنظمة.

وفي معظم بلدان الإقليم، يتبين أن معدل التدخين بين المراهقات يتجاوز مثيله بين السيدات.

التدخين يزيد من مخاطر:

١-سرطان عنق الرحم

٢-هشاشة العظام

٣-ضعف الخصوبة

٤-الولادة المبكرة

٥-مضاعفات ناتجة عن استخدام وسائل منع الحمل الفموية

وأكدت منظمة الصحة العالمية أنه يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف وباء التبغ بين الفتيات ويجب تنفيذ مجموعة التدابير الستة لمكافحة التبغ، مثل:

خلو الأماكن العامة من التبغ

وضع تحذيرات صحية على جميع علب التبغ

خدمات الإقلاع عن تعاطي التبغ

فرض ضرائب على منتجات التبغ والنيكوتين

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