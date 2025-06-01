أعمال شغب واعتداء بالضرب بين مشجعي سان جيرمان في باريس والشرطة تتدخل (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية أعمال شغب واعتقالات خلال وبعد فوز فريق باريس سان جرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميونيخ صباح اليوم.



وذكرت صحيفة لوباريزيان أن الشرطة الفرنسية تصدت لأعمال شغب وتوتر في شارع الشانزليزيه وبالقرب من ملعب حديقة الأمراء، تسبب فيها أشخاص بنوايا سيئة.

⚽️🇫🇷 Un pompier a été AGRESSÉ par un individu à proximité des Champs-Elysées. Des supporters du PSG sont intervenus pour lui venir en aide. (via @CLPRESSFR) pic.twitter.com/JDQzUd4Wst May 31, 2025

وتدخلت الشرطة الفرنسية لفرض الهدوء، بينما ذكرت قناة (بي إف إم تي في) أن الشرطة ألقت القبض على عشرات الأشخاص بسبب إشعالهم الألعاب النارية.

من جانبه، كتب برونو ريتيلو وزير الداخلية الفرنسية عبر منصة إكس: "الهمج استفزوا الشرطة، بينما استمتع الجمهور الحقيقي بمشاهدة المباراة على شاشة التليفزيون، وذلك بعد فوز باريس سان جيرمان 5-0 ليحقق اللقب لأول مرة في تاريخه".

1:30: La situation ne s’améliore pas au niveau de la Porte de Saint-Cloud.

De plus en plus de voitures brûlées, devantures de magasins et les premières interpellations des forces de l’ordre #psginter #paris pic.twitter.com/3QYr66NqxX — Raphael Lazreg (@Raphaellzg) May 31, 2025

وفي ميونيخ، اضطرت الجهات المسئولة لإغلاق مهرجان جماهيري في الحديقة الأولمبية قبل ساعات من المباراة النهائية بسبب شدة الزحام بعد امتلاء المكان.

وقال متحدث باسم المدينة الألمانية المستضيفة للمباراة إنه تم السماح لحوالي 20 ألف شخص بمشاهدة المباراة على شاشة عملاقة، بينما تسلل آخرون في وقت لاحق بسبب عدم وجود أسوار مانعة.

وأشارت شرطة المدينة إلى اندلاع مشاجرة في محطة مترو الجامعة في ميونيخ، مما اضطر القوات الأمنية لاستخدام رذاذ الفلفل، كما اشتبك جماهير الفريقين لكن الشرطة لم تعلن عن وقوع إصابات كبيرة.

كما اضطر أحد قطارات مترو ميونيخ إلى التوقف بشكل اضطراري، ليتأخر عدد من المشجعين في الوصول إلى ملعب أليانز أرينا الذي استضاف النهائي، ولم يكن سبب تأخرهم معروفا في البداية.

وتوقفت حركة المرور في بعض الأحيان في الطرق المؤدية إلى الملعب، لكن لم تحدث أي مشاكل كبيرة بعد المباراة مع مغادرة الجماهير في أوقات مختلفة.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد اكتساحه إنتر ميلان بخماسية نظيفة في النهائي الذي جمعهما يوم السبت، على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وسجل أهداف باريس، أشرف حكيمي وديزيريه دوي "ثنائية" وخفيتشا كفاراتسخيليا وسيني مايولو في الدقائق 12 و20 و63 و73 و87، لينتزع العملاق الفرنسي لقب النسخة رقم 70 من الكأس الفضية ذات الأذنين.

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