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رياضة

قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

ميسي، فيتو
ميسي، فيتو

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل لافت في مباراة كولومبوس التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

 

ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس

ونجح ميسي في تحقيق 4 مساهمات تهديفية خلال اللقاء في ظل مستويات رائعة مع إنتر ميامي خلال مباراة كولومبوس.

وصنع ميسي هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعدما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله تاديو أليندي لاعب الفريق.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 من عمر اللقاء كما أحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 24.

كما صنع النجم الأرجنتيني هدفا في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، سجله اللاعب فابريس بيكولت، ليصل إلى 4 مساهمات تهديفية بعدما هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

 

وانتهى اللقاء بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام كولومبوس بفوز كتيبة النجم الأرجنتيني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل أهداف إنتر ميامي كل من؛ ميسي في الدقائق (15، 24)، وتاديو أليندي في الدقيقة 13، ولويس سواريز في الدقيقة 64، وفابريس بيكولت في الدقيقة 89، بينما سجل هدف كولومبوس الوحيد اللاعب Cesar Ruvalcaba في الدقيقة 58.

 

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

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