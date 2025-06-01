قبل مواجهة الأهلي بالمونديال، ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس (فيديو)

تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بشكل لافت في مباراة كولومبوس التي أقيمت فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

ميسي يتألق ويساهم في 4 أهداف أمام كولومبوس

ونجح ميسي في تحقيق 4 مساهمات تهديفية خلال اللقاء في ظل مستويات رائعة مع إنتر ميامي خلال مباراة كولومبوس.

TADEO ALLENDE PARA ABRIR EL MARCADOR 💥 pic.twitter.com/n2v3KD6CX0 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 31, 2025

وصنع ميسي هدف التقدم في الدقيقة 13 من عمر المباراة بعدما قدم تمريرة حاسمة إلى زميله تاديو أليندي لاعب الفريق.

LA MAGIA DEL 1️⃣0️⃣ 🐐✨ DICE PRESENTE pic.twitter.com/LjEJ0S5gmQ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 31, 2025

EL SOMBRERITO DEL GOAT 😮‍💨 pic.twitter.com/pRxZjJDKuw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2025

LM 1️⃣0️⃣🐐 ➡️ FAFA 7️⃣ pic.twitter.com/CNwi9CsuID — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) June 1, 2025

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 15 من عمر اللقاء كما أحرز الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 24.

كما صنع النجم الأرجنتيني هدفا في الدقيقة 89 من زمن اللقاء، سجله اللاعب فابريس بيكولت، ليصل إلى 4 مساهمات تهديفية بعدما هز الشباك مرتين وصنع هدفين.

وانتهى اللقاء بين إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي أمام كولومبوس بفوز كتيبة النجم الأرجنتيني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

سجل أهداف إنتر ميامي كل من؛ ميسي في الدقائق (15، 24)، وتاديو أليندي في الدقيقة 13، ولويس سواريز في الدقيقة 64، وفابريس بيكولت في الدقيقة 89، بينما سجل هدف كولومبوس الوحيد اللاعب Cesar Ruvalcaba في الدقيقة 58.

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد، وذلك خلال الفترة من 14 يونيو 2025 إلى 13 يوليو 2025.

ويفتتح الأهلي مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية، أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، يوم 15 يونيو، وهي مباراة الافتتاح للمونديال العالمي.

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