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محافظات

بسبب قطعة أرض، مقتل وإصابة 4 أشخاص والقبض على 13 في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة -صورة أرشيفية،
مشاجرة -صورة أرشيفية، فيتو

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب عامل آخر فى مشاجرة بالأسلحة النارية نشبت بين عائلتي بيت شحات وآل مسلم بسبب الخلاف على قطعة أرض يدعي كلٌ منهما ملكيتها بناحية بن دواد بمركز جرجا بسوهاج وتم إلقاء القبض على 13 شخصا من طرفي المشاجرة.

 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية " طرف أول "زياد ك خ ر ش-  25 عاما عامل مصابًا " بطلق ناري بالصدر من الناحية اليمني والشحات ن ا س 21 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بالبطن من الناحية اليسرى "وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وتوفيا عقب وصولهما كما أصيب والد الأول  كمال خ ر ش سن 56 عاما وشقيق الثالث حمادة سن 48 عامل ومقيمون بدائرة المركز.

 

 طرف ثان  "أحمد م س م - 36 عاما عامل مصابًا بطلق ناري بمنتصف الصدر، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة – وتوفي عقب وصوله، وشقيقه حمادة سن 22 عامل ومقيمان مركز البلينا وأنجال عمومتهما عامر م م ح- سن 34 عامل وعبد العزيز م ا م- سن 49 عامل وخالد ا م س- سن 55 عامل ومقيمون دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلٍ منهما على الآخر بالسب والضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة مما أدى لحدوث إصابة المذكورين التي أودت بحياتهم بسبب خلاف على قطعة أرض يدعي كل منهما ملكيتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة 

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