حماس: لم نرفض مقترح وقف إطلاق النار ورد ويتكوف غير عادل ومنحاز لإسرائيل

نفت حركة "حماس" الادعاءات بأنها رفضت خطة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عضو المكتب السياسي للحركة باسم نعيم قوله: "حماس أكدت أنها لم ترفض عرض وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

وأشار نعيم إلى أن رد إسرائيل على عرض ويتكوف كان "غير متوافق" مع ما وافقت عليه الحركة، مضيفا أن موقف ويتكوف من حماس كان "غير عادل" وأظهر "تحيزا كاملا" لإسرائيل.

وفي وقت سابق من مساء أمس السبت، قال ويتكوف إن رد حماس على العرض الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "غير مقبول تماما" ويرجع المفاوضات إلى الوراء.

كما أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة "حماس" لم توافق على النسخة النهائية من خطة المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وقال إن إسرائيل ستواصل عملها من أجل استعادة محتجزيها وحسم المعركة ضد حركة "حماس".

وقال مسئول إسرائيلي رفيع ومطلع على المفاوضات إن "حماس أدرجت مطالب بعيدة كثيرا عن مقترح إسرائيل، من بينها وقف إطلاق النار لفترة حتى 7 سنوات، انسحاب الجيش بشكل كامل من كافة الأراضي التي سيطر عليها منذ مارس، وإلغاء آلية المساعدات الإنسانية الجديدة والعودة إلى توزيع المساعدات بشكلها السابق".

واعتبر أن "ذلك ليس ردا إنما إغلاق باب". فيما قال مسؤول إسرائيلي آخر إن "حماس رفضت فعليا مقترح ويتكوف الأخير ووضعت مقترحا جديدا بشروطها".

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