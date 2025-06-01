حقيقة طلب سامي قمصان ضم ميشيل يانكون ضمن الجهاز الفني لـ زد

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة نادي زد اتفقت مع المدرب سامي قمصان على تولي تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وأكد الغندور خلال برنامج ستاد المحور، أن قمصان بنسبة تتعدى الـ99% هو المدير الفني الجديد لفريق زد خلال الموسم المقبل.

الجهاز المعاون لسامي قمصان

وأضاف، حتى الآن لم يتم الاتفاق على تشكيل الجهاز الفني لـسامي قمصان، ولكن الإدارة اتفقت مع المدرب على تواجد عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني الجديد بالإضافة إلى مصطفى كمال كمدرب لحراس المرمى.

وواصل، اسم ميشيل يانكون طرح بالفعل، ولكن من المفترض وحسب الاتفاق أن مصطفى كمال سيتواجد كمدرب للحراس في الجهاز الفني الجديد.

واختتم، سامي قمصان لم يطلب تواجد ميشيل يانكون ضمن الجهاز الفني.

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