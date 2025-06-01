الأحد 01 يونيو 2025
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رياضة

بيراميدز الساعي للحلم الأفريقي يواجه صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز وصن داونز،
بيراميدز وصن داونز، فيتو

يسعى نادي بيراميدز في مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي؛ إلى كتابة التاريخ وحصد اللقب الإفريقي لأول مرة في تاريخه في المباراة التي تقام اليوم الأحد في إياب  نهائي دوري أبطال إفريقيا

 

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري الأبطال

ويستضيف بيراميدز نظيره صن داونز في الثامنة من مساء اليوم الأحد الأول من يونيو، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتذاع مباراة بيراميدز وصن داونز عبر قناة بي إن سبورت اتش دي الناقل الحصري للبطولة الأفريقية

 

حكام بيراميدز ضد صن داونز في نهائي دوري الأبطال

 ويدير مباراة بيراميدز وصن داونز طاقم حكام بقيادة الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان حكما للساحة، ويعاونه الكيني جلبيرت شيريوت المساعد الأول من كينيا، ومواطنه ستفين أونيانجو المساعد الثاني، وجيندو لويس الحكم الرابع من بنين، وحكم تقنية الفار باملاك تسيما من أثيوبيا ويعاونه عبد العزيز ياسر من السودان، وكارين فومو من الكاميرون.

 

ويراقب المباراة رانسفورد آبي من غانا، ويراقب الحكام أولفييه سافاري من الكونغو الديموقراطية، والمنسق العام فيكتور لاوال من جنوب السودان، والمنسقان الإعلاميان محمد السيسي من مصر، وعبد المالك قدوسي من النيجر، والمنسقان الأمنيان ديكسون أوكيلو من أوغندا، وموسى بالا من جامبيا، ومساعد المنسق العام جويل كامبيل من بنين ومسئول البث محمد إسماعيل من مصر.

 

نتيجة مباراة الذهاب بين صن داونز وبيراميدز 

 وانتهى لقاء الذهاب بين صن داونز وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في المباراة التي جرت في بريتوريا وسجل وليد الكرتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من المباراة.

 

سيناريوهات حصد بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا 

وأمام فريق بيراميدز عدة سيناريوهات للحصول على اللقب القاري الأول له وهي كالتالي: 

فوز بيراميدز بأي عدد من الأهداف تمنحه لقب دوري الأبطال 

تعادل الفريقين سلبيا يمنح بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا باعتبار أن هدف بيراميدز يحتسب بهدفين بناء علي التعادل بنتيجة مباراة الذهاب وقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بذات نتيجة الذهاب بالتعادل ١-١ فسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل دوري الأبطال دون لعب الأشواط الإضافية.

وفي حال انتهاء المباراة بخسارة بيراميدز أو التعادل بأكثر من هدف وقتها سيُتوج صن داونز الجنوب إفريقي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

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