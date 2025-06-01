أول تعليق من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، هنأ لاعب ريال مدريد فريقه السابق باريس سان جيرمان عبر ستوري انستجرام بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكتب مبابي: "لقد حان اليوم المنتظر، فوز يُحسب للنادي بأكمله، تهانينا يا باريس سان جيرمان".

وتوج باريس سان جيرمان ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ولأول مرة في تاريخه بعد الفوز على إنتر ميلان بخمسة أهداف نظيفة على ملعب “أليانز أرينا”.

رقم قياسي لسان جيرمان

وحقق باريس سان جيرمان رقما قياسيا جديدا حيث أصبح أول فريق يفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا بفارق 5 أهداف أو أكثر.

ويعد أكبر فارق فوز في نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

باريس سان جيرمان 5-0 إنتر (24/25)

ميلان 4-0 برشلونة (93/94)

ميلان 4-0 ستيوا بوخارست (88/89)

بايرن ميونخ 4-0 أتلتيكو مدريد (73/74)

ريال مدريد 7-3 آينتراخت فرانكفورت (59/60)”.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

سجل أشرف حكيمي الهدف الأول لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 12.

وأضاف ديزيري دوي الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان في شباك إنتر ميلان بالدقيقة 20 ثم سجل اللاعب نفسه الهدف الثالث بالدقيقة 63.

بعدها سجل كفاراتسخيليا الهدف الرابع بالدقيقة 77 ثم سجل مايولو الهدف الخامس.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر ميلان

في حراسة المرمى: دوناروما.

في الدفاع: نونو - باتشو - ماركي - حكيمي.

في الوسط: فابيان - فيتينيا - نيفيز.

في الهجوم: كفارا - ديمبلي - ديزيري دوي.

تشكيل إنتر ميلان ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: اليساندرو باستوني، فرانشيسكو أتشيربي، بنجامين بافارد.

خط الوسط: فيديريكو دي ماركو، نيكولاس باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، هينريك مخيتاريان، دينزيل دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

وكان فريق باريس جيرمان قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال في الدور نصف النهائي، حيث فاز بهدف على ملعب الجانرز بجولة الذهاب، ثم انتصر إيابا بنتيجة 2-1.

فيما خطف إنتر ميلان تأهلًا للتاريخ من برشلونة الإسباني، حيث تعادل 3-3 مع البارسا في ملعب "مونتجويك"، ثم قدم ملحمة أوروبية لن ينساها عشاق الساحرة المستديرة بالفوز 4-3.

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