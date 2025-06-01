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رياضة

نهائي دوري أبطال أفريقيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

بيراميدز وصن داونز.
بيراميدز وصن داونز. فيتو

تقام اليوم الأحد مباريات هامة وعلى رأسها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.


نهائي دوري أبطال أفريقيا


بيراميدز ضد ماميلودي صنداونز: الساعة 20:00 على قناة beIN Sports 2 HD

 

مباريات الدوري التركي
 

بودرامسبور ضد بشكتاش الساعة 19:00
سامسون سبور ضد قيصري سبور: الساعة 19:00 

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