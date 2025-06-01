نهائي دوري أبطال أفريقيا الأبرز، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد مباريات هامة وعلى رأسها إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين بيراميدز وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.



نهائي دوري أبطال أفريقيا



بيراميدز ضد ماميلودي صنداونز: الساعة 20:00 على قناة beIN Sports 2 HD

مباريات الدوري التركي



بودرامسبور ضد بشكتاش الساعة 19:00

سامسون سبور ضد قيصري سبور: الساعة 19:00

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