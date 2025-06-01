محامي نوال الدجوي يرد على ادعاءات إصابتها بالخرف والزهايمر

رد محمد إصلاح محامي الدكتورة نوال الدجوي وحفيداتها، على ادعاءات محامي عمرو الدجوي وأحمد الدجوي، بشأن إصابة نوال الدجوي بالخرف والزهايمر.

الحالة الذهنية للدكتورة نوال الدجوي

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الدكتورة نوال الدجوي بعد واقعة السرقة ذهبت إلى النيابة وأدلت بأقوالها بشكل طبيعي وكنت معها كمحاميها، وهذا ما ينفي عنها اتهامات الخرف والزهايمر".

وتابع: "كنت مع الدكتورة نوال الدجوي يوم إبلاغ الشرطة وتحقيق النيابة لمدة 3 ساعات وقامت بالإدلاء بأقوالها، وحضرت فتح الخزن الثلاث وتحرير المحضر، وظلت سهرانة حتى صباح اليوم التالي؛ لكي توقع بنفسها على المحضر".

ولفت: "الدكتورة نوال الدجوي ذهبت لمكان سرقة أموالها واكتشفت تغيير المفاتيح الخاصة بالخزن والمفتاح عليه بصمة رقمية تحدد اتصال الرقم بصورة الخزنة، الأرقام مختلفة عن جميع مفاتيح الخزنة، ولما اكتشفت أن الخزنة لا تفتح لجأوا لأرقام جميع الملفات وطابقوا جميع الأرقام على الخزن فقالوا الأرقام مختلفة فأخبرتهم بأن الخزن بنسبة 100% تمت سرقتها، وفقا للتحريات التي عملت عليها منذ تولي القضية، وبالفعل بعد فتحها من خلال الشرطة وتم كسر الكوالين تبين أن الكوالين خاوية على عروشها وتبين سرقة 350 ألف استرليني، وجميع قيادات الداخلية كانت حاضرة وأخبرتهم الدكتورة نوال أن الخزن مسروقة، وبالفعل تبين ذلك".



وتابع: "هناك من سرب المحضر السري الخاص بواقعة السرقة في مضمونه وموضوعه وشخصه وأطرافه وبياناته قبل وصول الأوراق للنيابة العامة، والدكتورة نوال الدجوي ذهبت بنفسها للنيابة وصعدت على السلالم بدون أسانسير، في ظل كبر عمرها، وقدمت للنيابة العامة كل المسائل الوافية قانونيا لجدية التحقيقات، والنيابة وجدتها صالحة للاستجواب والكلام وإذا وجد وكيل النيابة أنها لا تجيب بمفردها يوقف التحقيق، وتم الطلب من الدكتورة نوال التوقيع باسمها رباعيا على كل صفحات التحقيق وهذا ما حدث".

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