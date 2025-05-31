أشعلت الفتنة، قائمة بالمدارس والفيلات والأموال المنقولة من نوال الدجوي إلى ابنتها منى وأولادها (مستندات)

حصلت فيتو على عدد من المستندات التي تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة 6 أكتوبرلابنتها الراحلة منى الدجوي عددًا من العقارات وتحويل مبالغ مالية كبيرة، الأمر الذي كان له أثر في بين أحفاد الدكتور نوال الدجوي.

وكشف محمد حمودة محامي نوال الدجوي، أنها هناك مستندات تؤكد بيع الدكتورة نوال الدجوي عددًا من المدارس لأبناء ابنتها مني الدجوي، قبل رحيلها أثناء إقامتها معها.

وتشمل القائمة بحسب المستندات “ بيع مدرسة دار التربية اللي كانت في عزيز أباظة بـ11 مليون جنيه، مدرسة في الدقي بـ 8 ملايين جنيه، مدرسة أخرى بـ 9 ملايين جنيه، مدرسة في شارع إسماعيل محمد في الزمالك بـ 22 مليون، مدرسة في الزمالك بشارع محمود عزمي بـ 12 مليون جنيه”.

كما ترصد مستندات أخرى بيع بيع الدكتورة نوال الدجوي لأبناء ابنتها "منى" عدد من العقارات والفيلات وحسابات بنكية بملايين الدولارات بأسماء الأحفاد وجاءت كالتالي:

- عقود بيع 6 فيلات لصالح إنجي وماهيتاب.

- شيكات مسحوبة من حساب شركة دار التربية بقيم:

- 5 ملايين دولار

- 5 ملايين دولار

- 290 مليون جنيه

- عدد 2 صورة شيكات من حساب الدكتورة نوال بقيمة 15 مليون دولار (10 + 5 ملايين).

- صورة بيان تداول الأسهم يوضح تواريخ عمليات البيع.

- شهادة حفظ المحضر رقم 2094 – إثبات كذب الادعاء.

- شهادة حفظ المحضر رقم 3460 – إثبات انعدام الجدية.

ونرصد ذلك بتسلسل الأحداث بالأدلة بالمستندات الرسمية:



-بتاريخ 14/8/2023: تم نقل عدد 131275 سهمًا من أسهم شركة دار التربية والتعليم إلى نجلتها منى الدجوي دون مبرر قانوني أو تجاري.



- 2/3/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي لصالح منى الدجوي.

- 27/3/2024: تم استكتابها مرة أخرى على شيك بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي لصالح نفس الطرف.

- 15/4/2024: تم استكمال نقل باقي أسهم الدكتورة نوال بشركة دار التربية وعددها 25,866 سهمًا لصالح منى الدجوي، لتُصبح نوال لا تملك سوى 5 أسهم فقط في الشركة التي أسستها بنفسها.

- 15/5/2024: حرّروا محضرًا كيديًّا ضد المرحوم الدكتور أحمد الدجوي (رقم 2094 لسنة 2024 – إداري قصر النيل)، يتهمونه زورًا بالاستيلاء على شيكات، وتم حفظه بتاريخ 30/4/2025 لعدم كفاية الأدلة.

-27/5/2024: حرروا محضرًا كيديًّا آخر (رقم 3460 لسنة 2024 – إداري أول أكتوبر)، مدعين أنه استولى على أموال الجامعة، وتم حفظه مرتين لعدم الجدية.

- 1/6/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك بقيمة 5 مليون دولار من حساب شركة مساهمة مصرية، رغم أنها لم تعد تملك سوى 5 أسهم فيها.

- 2/6/2024: تم استكتابها على شيك آخر بقيمة 5 مليون دولار من نفس الحساب.

- 5/6/2024: قام الدكتور أحمد بقيد دعوى مدنية لفرز وتجنيب الميراث، في محاولة لحل النزاع بشكل قانوني وسلمي.

- 6/6/2024: تم استكتاب الدكتورة نوال على شيك ثالث بقيمة 290 مليون جنيه من نفس الشركة.

-لاحقًا: تم بيع 6 فيلات مملوكة للدكتورة نوال إلى حفيدتيها (إنجي وماهيتاب) بمبلغ لا يتعدى 50 مليون جنيه علي عشرين سنة رغم أن قيمتها السوقية تتجاوز 2 مليار جنيه. وقد أجبرت على التوقيع والبصم على العقود.

-يوليو 2024: تم قيد 6 دعاوى صحة توقيع ضد الدكتورة نوال لتثبيت هذه العقود المشوبة بالبطلان.

- لاحقًا: تبيّن أن إنجي منصور استغلت توكيلًا قديمًا من الدكتور أحمد وعمرو الدجوي للدكتورة نوال (صادر في 2017 لا يبيح التصرف في الأسهم) لمحاولة نقل أسهم لصالحها، مستغلة تدهور الحالة الصحية للدكتورة نوال، في خطوة تهدف لتجريد أبناء الدكتور شريف من حقوقهم القانونية والميراثية.

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