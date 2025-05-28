أخبار الحوادث اليوم: السجن 15 سنة لأب بتهمة اغتصاب بناته في التجمع.. إحالة قضية اتهام طبيب بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي للطب الشرعي.. وأقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
بعثة القرعة تدعو حجاجها لتجنب درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة يوم وقفة عرفات
دعت بعثة حج القرعة حجاجها إلى تجنب الوقوف في الشمس يوم وقفة عرفات بسبب درجات الحرارة العالية المتوقعة في ذلك اليوم.
الداخلية تكشف حقيقة اتهام موظف وضابطي شرطة بتهديد وابتزاز شخص بالموسكي
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
رئيس بعثة الحج: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن
مع تسارع الساعات واقتراب موعد ركن الحج الأعظم، رئاسة بعثة حج القرعة تتابع عن كثب الاستعدادات اللوجسيتية بمشعري عرفات ومنى.
إصابة 5 أشخاص في انهيار جدار بقرية خزام بقنا
أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جدار بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.
سقوط عصابة الأجانب، استخلصوا مادة من عقار دوائي لتصنيع "الآيس" وتهريبه للخارج (صور)
في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة تهريب المواد المخدرة، نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 9 عناصر جنائية – من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية – تخصصوا في استخلاص مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبه خارج البلاد.
إحالة قيادات جمعية إسكان حلوان إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على 5.5 مليون جنيه
أحالت جهات التحقيق المختصة عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت حلوان، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم وآخرين بالاستيلاء على نحو 5.5 مليون جنيه من أموال الجمعية.
أنا بكامل قواي العقلية، أقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر
كشفت أقوال الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر في دعوى الحجر المرفوعة من أحفادها عمرو وأحمد الدجوي، تفاصيل مثيرة عن الواقعة.
والدة شاب تخلص من حياته بالشرابية: انفصال زوجته وقضاياها السبب
استمعت نيابة الشرابية إلى أقوال والدة شاب تخلص من حياته داخل غرفة نومه، بعد أن صنع لنفسه مشنقة بمنطقة الشرابية.
مصرع عاملين وإصابة 19 آخرين في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية
شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقل عددًا من العمالة القادمة من مركز أشمون، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين بإصابات متفرقة.
إحالة قضية اتهام طبيب بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي لـ الطب الشرعي
قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إحالة قضية محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس لتحديد المسئولية الطبية.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو واقعة "النصب بمواسير الزهر" في الفيوم
كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله إحدى السيدات تدّعي تعرضها لواقعة نصب من قبل بعض الأشخاص بمحافظة الفيوم، حيث أوضحت أن المتهمين استولوا على مواسير صرف صحي "زهر" من منزلها، بدعوى استبدالها بأخرى "بلاستيكية".
تأييد حكم السجن 15 سنة لأب بتهمة اغتصاب بناته في التجمع
قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لطبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.
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