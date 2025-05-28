أخبار الحوادث اليوم: السجن 15 سنة لأب بتهمة اغتصاب بناته في التجمع.. إحالة قضية اتهام طبيب بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي للطب الشرعي.. وأقوال نوال الدجوي في دعوى الحجر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

دعت بعثة حج القرعة حجاجها إلى تجنب الوقوف في الشمس يوم وقفة عرفات بسبب درجات الحرارة العالية المتوقعة في ذلك اليوم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطي شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.

مع تسارع الساعات واقتراب موعد ركن الحج الأعظم، رئاسة بعثة حج القرعة تتابع عن كثب الاستعدادات اللوجسيتية بمشعري عرفات ومنى.

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر انهيار جدار بقرية خزام التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث.

في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة تهريب المواد المخدرة، نجحت أجهزة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضبط تشكيل عصابي مكوّن من 9 عناصر جنائية – من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية – تخصصوا في استخلاص مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدًا لتهريبه خارج البلاد.

أحالت جهات التحقيق المختصة عددًا من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة أسمنت حلوان، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم وآخرين بالاستيلاء على نحو 5.5 مليون جنيه من أموال الجمعية.

كشفت أقوال الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر في دعوى الحجر المرفوعة من أحفادها عمرو وأحمد الدجوي، تفاصيل مثيرة عن الواقعة.

استمعت نيابة الشرابية إلى أقوال والدة شاب تخلص من حياته داخل غرفة نومه، بعد أن صنع لنفسه مشنقة بمنطقة الشرابية.

شهدت محافظة المنوفية، صباح اليوم، حادثًا مأساويًا إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقل عددًا من العمالة القادمة من مركز أشمون، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 19 آخرين بإصابات متفرقة.

قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس إحالة قضية محاكمة طبيب نساء وتوليد المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، نتيجة لإهمال طبي في عملية علاجية إلى لجنة خماسية من الطب الشرعي بجامعة عين شمس لتحديد المسئولية الطبية.

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ظهرت خلاله إحدى السيدات تدّعي تعرضها لواقعة نصب من قبل بعض الأشخاص بمحافظة الفيوم، حيث أوضحت أن المتهمين استولوا على مواسير صرف صحي "زهر" من منزلها، بدعوى استبدالها بأخرى "بلاستيكية".

قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لطبيب النساء المتهم بالتعدي على بناته الثلاثة داخل فيلا بالقاهرة الجديدة.

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