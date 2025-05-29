تداول فيديوهات كاميرا مراقبة تكشف واقعة طرد أحمد الدجوي من جامعة أكتوبر قبل وفاته

تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقاطع فيديو يُزعم أنها مأخوذة من كاميرات مراقبة بمحيط جامعة أكتوبر، توثق لحظات تعود إلى شهر مارس 2025، يظهر فيها مجموعة من البلطجية وهم يجبرون الدكتور أحمد الدجوي، رئيس مجلس إدارة الجامعة آنذاك، على مغادرة الحرم الجامعي بالقوة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الواقعة دفعت أحمد الدجوي إلى تحرير محاضر رسمية لدى الجهات الأمنية، اتهم فيها أبناء شقيقته وزوج إحدى بناته بالوقوف وراء الواقعة، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بعناصر إجرامية للتعدي عليه وطرده من الجامعة.

شقيق الراحل يكشف تفاصيل صادمة

وكشف عمرو الدجوي، شقيق الفقيد، عن تفاصيل صادمة سبقت العثور على جثة أحمد داخل منزله، وقال إن شقيقه طلب من زوجته، في الليلة الأخيرة قبل وفاته، أن تشتري حلوى لاستقبال أصدقائه، وكان في كامل أناقته وارتدى ملابسه المفضلة، في إشارة إلى أنه لم يكن ينوي الانتحار أو يخطط لأي نهاية مأساوية.

وأشار عمرو إلى أن النوافذ الخارجية كانت مفتوحة، كما تم العثور على تكسير داخل غرفة الملابس، في حين أن الفيلا المجاورة غير مأهولة، ولا وجود لحراسة أمنية في الكشك المقابل لمنزل الراحل داخل الكمبوند، مما يزيد من الغموض حول الملابسات.

وقال عمرو الدجوي بحرقة: "أحمد كان مستعدا لاستقبال أصدقائه، وكان شكله طبيعي جدًا.. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا في وجعه".

رسالة وداع مؤثرة من زوجة شقيقه

من جانبها، نشرت مي كفافي، زوجة عمرو الدجوي، رسالة وداع مؤثرة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، عبّرت فيها عن حزنها العميق لرحيل أحمد، وكتبت: "إن العين لتدمع والقلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا لفراقك يا أحمد لمحزونون... ماذا بينك وبين الله لتكون جنازتك مظاهرة حب؟".

وأشارت إلى أن أحمد كان قد أدى العمرة في أبريل الماضي، ودعا خلالها بأن يُقبل عرض الصلح مع خصومه، وتمنى رؤية جدته قبل وفاتها، دون أن يتخيل أن الموت سيسبقه.

واختتمت رسالتها قائلة: "أحمد سابلي أمانة كبيرة، هفضل أحافظ عليها طول عمري... مع ألف سلامة يا عميد العيلة وأعز أصدقائي".

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