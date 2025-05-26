الثلاثاء 27 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خطوات التظلم على محضر سرقة تيار كهربائي وحالات قبوله

سرقة التيار الكهربائي،
سرقة التيار الكهربائي، فيتو

سرقة التيار الكهربائي، تقدم فيتو خطوات التظلم على محاضر سرقة تيار كهربائي، والشروط الواجب توفرها لقبوله والإجراءات المتبعة للتصالح على المحضر، وذلك وفق التقرير التالي: 

 

أولا- خطوات التظلم على محاضر سرقة تيار كهربائي

-تقديم التظلم على قرار تقدير المبالغ المستحقة لإدارة الكهرباء التابع لها المواطن المحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي بشركة الكهرباء.

 

- يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يومًا التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يومًا دون تقديم التظلم تحصين القرار.

 

ثانيا- حالات قبول التظلم على سرقة التيار الكهربائي 

-إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:


-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.

 

- انتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.


- مدة التظلم من أي قرار إداري 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.

 

- كون العداد تالفًا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.
 

- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.

 

ثالثا- الإجراءات المتبعة بعد قبول التظلم على سرقة التيار الكهربائي

-في حالة الموافقة علي التظلم علي سرقة التيار الكهربائي، تصدر اللجنة إحدى القرارات الآتية:

القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.

القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.

القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.

- بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:

إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين
ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.

حبس وغرامة 100 ألف جنيه لسارقي التيار الكهربائي والمحضر باطل في هذه الحالة

أسماء المصابين في حريق مصنع بالبدرشين

مصدر: أحمد الدجوي كان من المقرر الاستماع لأقواله في قضية سرقة جدته اليوم

محامي عصام صاصا المتهم بالتزوير يسلم نفسه للشرطة

القبض على صاحب شركة إنتاج لاتهامه بمطاردة فنانة شهيرة أعلى محور 26 يوليو

طفل المرور يغادر قسم شرطة المقطم بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله

التحفظ على كلب شرس أصاب نجل الفنانة زينة بالشيخ زايد واحتجاز صاحبه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

المعمل الجنائي يفحص حريق مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس والتحريات تكشف السبب

السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو المحضر لادارة الكهرباء سرقة التيار الكهربائى

الأكثر قراءة

النيابة تطلب تقرير المعمل الكيميائي عن عينات جثمان أحمد الدجوي والأدوية المعثور عليها في غرفته

كان بيستغيث قبل الواقعة بساعات، رسالة غامضة لعمرو الدجوي عن وفاة شقيقه

تزامنا مع مناقشتها غدا أمام النواب، المستحقون للعلاوة الدورية والتطبيق أول يوليو

عمرو أديب يكشف مفاجآت صادمة في لغز وفاة أحمد الدجوي

مزاعم لإعلام عبري وجنرالات: مصر تستعد للحرب

وزير الصحة يتابع حادث انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى أم المصريين ونقل الحالات الحرجة

الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق وتحسن الأجواء بدءا من الغد

مفاجأة عن مكان خروج الطلقة، التقرير المبدئي للطب الشرعي في واقعة وفاة أحمد الدجوي

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الإثنين (آخر تحديث)

سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مشاهد من جنازة أحمد الدجوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن معنى التلبية في الحج (فيديو)

للنساء، كيف تستعد حواء لاستقبال العشر الأوائل من ذي الحجة وأمور لا بد من تجنبها (فيديو)

أعظم أيام الدنيا، لماذا خص الله العشر الأوائل من ذي الحجة بكل هذا الفضل؟

المزيد
الجريدة الرسمية