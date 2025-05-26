خطوات التظلم على محضر سرقة تيار كهربائي وحالات قبوله

سرقة التيار الكهربائي، تقدم فيتو خطوات التظلم على محاضر سرقة تيار كهربائي، والشروط الواجب توفرها لقبوله والإجراءات المتبعة للتصالح على المحضر، وذلك وفق التقرير التالي:

أولا- خطوات التظلم على محاضر سرقة تيار كهربائي

-تقديم التظلم على قرار تقدير المبالغ المستحقة لإدارة الكهرباء التابع لها المواطن المحرر ضده محضر سرقة تيار كهربائي بشركة الكهرباء.

- يتقدم صاحب الشأن بتظلمه كتابة خلال الـ60 يومًا التالية لتاريخ إعلانه بالقرار، أو تكليفه بالحضور أمام المحكمة، ويترتب على فوات مدة 60 يومًا دون تقديم التظلم تحصين القرار.

ثانيا- حالات قبول التظلم على سرقة التيار الكهربائي

-إذا قبلت شركة الكهرباء التظلم أحالته إلى لجنة مختصة تسمى لجنة كبار المشتركين، وهذه اللجنة ينحصر دورها في الفصل في الموضوع فى الحالات الآتية:



-كون المتظلم ليس هو مرتكب الفعل، كما في حالة تغيير شخص وحدته السكينة فالاسم المدون لدى الشركة قد يكون اسم الساكن القديم حالة أن مرتكب سرقة التيارهو الساكن الجديد.

- انتظار إجراء محاكمته وإبداء دفوعه أمام المحكمة وصولا للقضاء ببراءته.



- مدة التظلم من أي قرار إداري 60 يوما تبدأ من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار.

- كون العداد تالفًا لسبب لا دخل لإرادة المتظلم فيه كعيوب فنية أو صناعية بالعداد.



- ترى اللجنة إعادة تقدير الغرامة لعدم معقوليتها.

ثالثا- الإجراءات المتبعة بعد قبول التظلم على سرقة التيار الكهربائي

-في حالة الموافقة علي التظلم علي سرقة التيار الكهربائي، تصدر اللجنة إحدى القرارات الآتية:

القرار الأول:-إعادة المعاينة على الطبيعة بعد ندب فني أخر لتحديد القيمة الحقيقية للتيار.

القرار الثاني:- تقسيط مبلغ الغرامة ومبلغ الاستهلاك الحقيقي.

القرار الثالث:- تصدر لجنة الشئون القانونية إعفاء المنتفع من الغرامة إذا تبين بصورة جدية أن الشخص المتهم ليس هو مرتكب الجريمة.

- بعد فحص التظلم من لجنة كبار المشتركين وقرارها بصحة الواقعة يكون أمام المخالف:

إما دفع مبلغ الغرامة كاملا، أو دفع المبلغ بعد تخفيضه بناء على اقتراح لجنة كبار المشتركين

ويترتب على التصالح بين المتهم وشركة الكهرباء انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أمام المحكمة.

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