تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الروبيكي وأنباء عن وقوع مصابين (فيديو)

وقع منذ دقائق حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بعد كوبري سيراميكا على الطريق الروبيكي بالعاشر من رمضان.

وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف تحسبًا من وجود مصابين.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الروبيكي وأنباء عن وقوع مصابين وتم الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإسعاف لمحل الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.