اعتدت عليها خارج الحرم الجامعي، اعترافات المتهمة بطعن طالبة مودرن أكاديمي

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة القبض على فتاة حاصلة على مؤهل متوسط، متهمة بطعن طالبة بالفرقة الرابعة في كلية نظم ومعلومات بجامعة مودرن أكاديمي، بسلاح أبيض عبارة عن "كتر"، في مشاجرة نشبت بينهما خارج الحرم الجامعي على خلفية خلافات مالية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب مشادة كلامية بين المتهمة والمجني عليها، تطورت إلى مشاجرة أقدمت خلالها الأولى على تسديد طعنة للأخيرة، ما أسفر عن إصابتها بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى بدائرة قسم شرطة المعادي لتلقي العلاج.

خلاف حول ثمن هاتف محمول السبب

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن الخلاف بدأ قبل عدة أشهر عندما باعت للمجني عليها هاتف "آيفون" مقابل 35 ألف جنيه، إلا أن الأخيرة تهربت من سداد المبلغ.

وأوضحت أنها يوم الواقعة انتظرت الضحية خارج الجامعة، وحين طالبتها بالمبلغ مرة أخرى، رفضت الأخيرة الدفع، مما دفعها إلى الاعتداء عليها ومحاولة الهرب خوفًا من المساءلة القانونية.

وتواصل فرق البحث الجنائي جمع التحريات وفحص كاميرات المراقبة في محيط الواقعة، والاستماع إلى شهود العيان، لكشف كافة ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طالبتين خارج الجامعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات.

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