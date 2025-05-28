نظر استئناف حفيد نوال الدجوي على حكم رفض دعوى الحجر ضد جدته 21 يونيو

حددت محكمة استئناف أسرة قصر النيل، جلسة 21 يونيو المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع حفيد الدكتورة نوال الدجوى علي الحكم برفض دعوى الحجر المقامة ضدها، نظرًا لمعاناتها من مرض الزهايمر.

التقرير الطبي للدكتورة نوال الدجوي

وجاء الحكم، في القضية رقم 28 لسنة 2024 أسرة قصر النيل، بناء على التقرير الطبي الصادر عن وزارة الصحة، بأنها لا تعاني أية أمراض نفسية أو عقلية.

حيث قضت المحكمة برفض طلب الحجر المقدم ضد الدكتورة نوال الدجوي، معتبرة أن حالتها الصحية والعقلية لا تستدعي الحجر عليها.

وأفادت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة، بعد توقيع الكشف النفسي والعقلي علي الدكتورة نوال الدجوي، والتي استندت إليها المحكمة في حكمها، بأنها لا تعاني من أمراض عقلية أو نفسية مزمنة تؤثر على قدرتها في الإدارة أو التصرف في أموالها.

وجاء في الفحوصات والتحاليل الطبية أن حالة الدكتورة نوال الدجوي مستقرة، وذكاءها في المعدلات الطبيعية، ووعيها الزمني والمكاني سليم، كما تبين قدرتها على التركيز، دون وجود أي اضطرابات تؤثر على إدارتها لحياتها أو شئونها المالية.

وأضافت اللجنة في تقريرها أن ما تعانيه هو قصور بسيط في الذاكرة اللحظية، وهو أمر طبيعي ومتوافق مع المرحلة العمرية، ولا يؤثر على إدراكها أو تصرفاتها، وأنها قادرة على الإدارة والتصرف في الأموال بنفسها في الوقت الحالي.

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