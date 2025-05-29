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حوادث

جهات التحقيق تعيد معاينة منزل حفيد نوال الدجوي

أحمد الدجوي وجدته
أحمد الدجوي وجدته نوال، فيتو

قررت جهات التحقيق إعادة معاينة مسرح واقعة وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وذلك في ضوء مستجدات تتعلق بالسلاح المعثور عليها بشقته موقع الحادث في 6 أكتوبر.

 

القرار جاء بعدما تبين أن أحد الأسلحة المضبوطة في موقع الحادث، وهو من ماركة "سيج ساور" ويحمل لونا فضيا وأسود، لا يندرج ضمن قائمة الأسلحة الثلاثة المرخصة باسم المتوفى، والتي تعود جميعها إلى طرازات مختلفة تماما.

 

وبناء عليه قررت الأجهزة الأمنية إعادة المعاينة مرة أخرى، بعدما أثارت هذه المعلومة شكوك جهات التحقيق حول كيفية دخول هذا السلاح إلى مكان الواقعة، بهدف الوقوف على تفاصيل جديدة قد تكشف غموض الحادث.

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