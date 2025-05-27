طرق سرقة التيار الكهربائي وحالات لا تسقط فيها الدعوى الجنائية

ترصد فيتو لقرائها، خطوات كيفية اكتشاف سرقه عداد الكهرباء والمدة التي تسقط فيها جريمة سرقة التيار الكهربائى والحالات التي لم تسقط فيها الدعوى الجنائية في التقرير التالي..



خطوات كيفية اكتشاف سرقه عداد الكهرباء

تكتشف مباحث الكهرباء سرقة التيار الكهربائى بعدة طرق يقوم من خلالها المخالف بسرقتها بالطرق الآتية:

- سرقة التيار الكهربائي والتلاعب فى العداد يتم بعدة طرق، منها الوصلات غير الشرعية، كتوصيل الأسلاك بأعمدة الإنارة.

-سرقة التيار الكهربائي يتم عن طريق الاستيلاء على التيار الكهربائى من الكوفريه العمومي الموصل للتيار، عن طريق توصيل السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد

- عن طريق نزع غطاء العداد لأسفل، حيث توجد الأطراف الداخلة إلى المنزل، فيتم إيقاف العداد عن الدوران دون انقطاع التيار الكهربائي عن المنزل، أو عن طريق

-تركيب سكينة كهرباء ودفنها في مكان غير مرئى ويتم مد وصلة لها من الخارج إلى السكينة الثلاثية ووصلة أخرى من السكينة إلى العداد ويتم تغذية الشقة من الطرف الأوسط، وهنا يمكن الإنارة من العداد أو سرقة التيار الكهربائي

-كما يمكن سرقة التيار الكهربائي عن طريق فتح العداد من الداخل، ووضع مقاومات لتقليل الاستهلاك، أو إتلاف أي مكون في البوردة.

-ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا عن طريق وضع مسمار معدني يحد من كمية الاستهلاك ويقلل من عدد اللفات.

-ويتم سرقة التيار الكهربائي أيضا عن طريق وضع كيس ملح فوق العداد بحيث يتسبب في الضغط على العداد من الأعلى ويقلل الدورات، فيساعد فى تقليل الاستهلاك وفاتورة الكهرباء.

هل تسقط قضية سرقة الكهرباء

-ينص القانون على أن قضايا سرقة التيار الكهربائي تسقط بمرور 3 سنوات على القضية.

لكن هناك العديد من الجرائم التي لا تسقط فيها الدعوى الجنائية بالتقادم منها مثل:

- قيام الشخص باستعمال وسائل عنيفة من أجل حمل شخص آخر على الاعتراف بشيء ما دون إرادته.

- إجبار الشخص على تلقى عقوبة في أحد الجرائم التي لم يتم إصدار الحكم فيها بعد.

- إلقاء القبض على شخص يقوم بارتداء ملابس خاصة بأحد الجهات الحكومية بدون أن يمتلك السلطة لفعل ذلك.

- التعدي على الحياة الخاصة لشخص آخر.

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