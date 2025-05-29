جرائم تسقط بمضي المدة وهذه أبرز العقوبات التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية

ترصد فيتو لقرائها، مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية إضافة إلى أبرز الجرائم التي تنقضي والمدد الخاصة بها.



مدد سقوط العقوبة فى الجنايات والجنح والمخالفات

-الدعوى الجنائية في مواد الجنايات، تنقضي بعد مضي 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، أما في مواد الجنح 3 سنوات وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، إلا أن بعض الجرائم الأخرى يختلف أمرها بشأن انقضاء الدعوى والعقوبة.



-نصت المادة 528: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة".



-وأضافت المادة: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين".



-وفى جرائم الجنايات المعاقب عليها بـ"السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن العادى" تسقط العقوبة بعد 20 سنة.

-وفى جرائم الجنح المعاقب عليها بـ "الحبس -الغرامة التى يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى" تسقط العقوبة بعد 5 سنوات.

-وفي، جرائم المخالفات والتى تتمثل فى الغرامة التى لا يزيد مقدارها عن 100 جنيه مصرى تسقط العقوبة بعد سنتين.

ما هي الجرائم التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة؟

-جرائم التعذيب والسخرة والاحتجاز

-استخدام موظف عام السخرة لعمال واحتجاز أجورهم حيث نصت المادة 117 عقوبات كل موظف عام استخدام سخرة عمالًا في عمل لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها يعاقب بالسجن المشدد، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن الجاني موظفا عامًا.

-كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، ووفقا للمادة 126 عقوبات: "كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدًا"،

-وكذلك الجرائم المنصوص عليها بالمادة 127 عقوبات: "يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانونًا أو بعقوبة لم يحكم بها عليه".

-الاعتداء على الحرية الشخصية وحُرمة الحياة الخاصة

-جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم

-جرائم المخدرات

-الاعتداء على الآثار



ما هي الخطوات التي يفعلها المتهمون الهاربون حتى يكون الحكم الصادر ضدهم حضوريا

-يقوم المتهم الهارب بعمل إعادة الإجراءات بنفسه أو بتحرير توكيل خاص قضايا لمحاميه فى الشهر العقارى.

ـ إذا كان المتهم هاربا خارج البلاد يقوم بعمل توكيل خاص لمحاميه فى السفارة المصرية فى البلد المتواجد بها.

ـ يقوم المحامى بتسليم أصل التوكيل للمحكمة التى تنظر القضية طبقا للمادة المعدلة رقم 384 إجراءات جنائية.

ـ يجب على دفاع المتهم الهارب حضور جميع الجلسات حتى بدء المرافعة عن المتهم الحاضر عنه بتوكيل، وحال تغيب حضور الدفاع الموكل قبل المرافعة يكون الحكم غيابيا.

ـ وفى حال صدور حكما غيابيا ضد متهم هارب يمكن لمحاميه عمل إجراءات إعادة محاكمة بتوكيل خاص ويتبع الـ4 خطوات السابقة.

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