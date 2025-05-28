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حوادث

زميله دفعه، كاميرات المراقبة تكشف لغز العثور على جثة طفل غارقا بحمام سباحة في أكتوبر

كشف سبب وفاة طفل
كشف سبب وفاة طفل غارقا في حمام سباحة بأكتوبر، فيتو

كشفت كاميرات المراقبة الموجودة داخل إحدى قاعات الأفراح بدائرة قسم أول شرطة أكتوبر، لغز العثور على طفل بالصف الثالث الابتدائي، غارقًا داخل  حمام السباحة الموجودة داخل القاعة.

وأظهرت اللقطات أن زميل الطفل هو من قام بدفعه للمياه  أثناء اللعب واللهو سويا، دون مبالاة، إلا أن تم العثور على المتوفى طافيًا على سطح حمام السباحة.

وتم ضبط الطفل المتهم بدفع المتوفى داخل حمام السباحة والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة لاتخاذ إجراءاتها القانونية.

 

البداية كان بلاغًا تلقاه رجال مباحث الجيزة يفيد بالعثور على جثة طفل غارقًا على سطح حمام سباحة موجود داخل إحدى قاعات الأفراح، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات وكان يحضر فرح داخل القاعة مع أسرته وأثناء لهو أحد زملائه معه قام بدفعه علي سبيل المزاح ولم ينتبه المعازيم له إلا أنه تم العثور عليه متوفيًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 

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قاعات الأفراح شرطة أكتوبر حمام السباحة

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